A pesar de no tener suerte en el amor, Maripily siente el deseo de casarse vestida de novia porque todavía cree en enamorarse. Y es por eso que se sintió muy cómoda durante una sesión fotográfica en Novias Otilio Santiago en Toa Baja, como parte de una campaña publicitaria.

La empresaria y modelo asegura que para casarse no hay edad y quiere llevar ese mensaje a las mujeres cuarentonas como ella (cumplió 44 años el 15 de este mes).

Con el carisma que la caracteriza, la modelo y empresaria dice que se casaría con un vestido de novia estilo sirena, ajustado a su tonificada figura, con el escote en el pecho en forma de corazón y con manguillos, como uno de los que lució para el lente de Primera Hora.

PUBLICIDAD

“Soy un mujerón de busto grande y caderas, y cintura pequeña, y ese traje es bien sexy, es bien yo”, sostuvo la artista quien es muy disciplinada con su rutina de ejercicios.

Maripily, quien desde hace cuatro meses se encuentra soltera tras romper con quien fuera su pareja, un constructor paquistaní de quien fue víctima de maltrato físico y emocional, no descarta volver a enamorarse.

La empresaria boricua solo ha tenido tres compromisos. Se casó por lo civil en 2009 con el expelotero de Grandes Ligas Roberto Alomar, aunque no hizo boda formal. Su matrimonio duró un año. Con Joey García, el padre de su hijo Joe Joe, asegura que también se comprometió, pero no se casaron, así como tampoco con el ejecutivo Albert Rodríguez, que en medio de los preparativos de la boda también pusieron fin a la relación.

En cuanto a cómo celebraría su matrimonio, indica que tras las experiencias vividas en el amor, lo haría sencillo, en un ambiente íntimo con sus familiares.

“Sería en la playa. Y mientras menos ropa mejor (ríe) porque esa es Maripily. No voy a hacer una boda pomposa porque esa no soy yo. Tú haces una boda bien pomposa y no te la disfrutas tú si no la gente. Haría algo sencillo con mi familia, mi hijo y los demás están de más”, expone mientras arregla su melena azabache.

“No lo voy a hacer con cualquier hombre, lo voy a hacer con la persona que sienta que en realidad es el hombre que yo quiero para toda mi vida. Porque cuando me case por la iglesia yo quiero vivir toda la vida con ese hombre, por eso quizá no me he casado”, puntualiza.

PUBLICIDAD

En tanto, María del Pilar Rivera, su nombre real, se prepara para presentar su nueva colección de trajes de baño, Maripily Swimwear, en el evento Wet Edition de San Juan Moda que se celebrará el próximo 4 de julio en Miami.

Maripily luce un diseño de Novias Otilio Santiago. ( Pablo Martínez Rodríguez )

¿Cuántos novios has tenido?

“¡Qué te puedo decir! No es cuántos es cuántas relaciones te han hecho la mujer fuerte que eres hoy, cuántas experiencias has vivido en cada uno de ellos, que te han tocado tristes o te han tocado cosas felices, te han hecho madurar y has aprendido de los hombres. Y voy a tener las relaciones que tenga que tener hasta que llegue mi príncipe azul”.

¿A qué atribuyes que tus compromisos no te llevaron al altar?

“A que a veces uno se cree que llegó el príncipe azul, vives cosas bellas como también puedes vivir cosas horrendas, y el amor se puede poner difícil, el amor se acaba. ¿Y en qué momento nos va a tocar?, no sabemos. Todo caduca. Admiro a todas esas personas que llevan años de casados y pueden mantener el balance en una relación... Mientras tanto, no importa los novios que tenga, ni las situaciones que enfrente en la vida, voy a seguir amando”.

¿Cómo te sientes en estos meses de soltería?

“Estoy con la ayuda de una sicóloga y no me da vergüenza decirlo porque eso te marca y más te marca una relación en la que tú te sentías culpable cuando no lo eras, sentías miedo por expresar lo que estabas sintiendo por el hecho de ser una figura pública y por todo el bullying que me han hecho. Entonces lo mantuve tan oculto y tan callado que mira hasta dónde tuve que llegar. Sentí en algún momento de la vida que me estaba volviendo loca porque no sabía en qué momento enfrentar la situación y cómo salir de esto. Entiendo que en ese momento que pasó la situación que yo viví, estaba Dios conmigo fortaleciéndome y mi mamá. Y mi hijo que me ha estado llamando y el padre de mi hijo que ha estado apoyándome”.

PUBLICIDAD

¿Qué cualidades buscabas antes en un hombre y ahora las descartas?

“El hombre bonito, fuerte, bello y modelo, no me gusta. ¿Sabes por qué?, porque se gustan más ellos que a uno y quieren competir con uno. No importa que sea mayor, que sea menor, (lo importante es) que sea un hombre maduro, un hombre que tenga expectativa de querer seguir adelante y que te respete como mujer y sea caballeroso, porque mi hijo es caballeroso. Yo vengo de una familia en la cual yo vi a mi papá tratando a mi madre como una reina y no es comprándole cosas materiales, es abrirle una puerta, es llevarle unas flores. Puede ser feo, puede ser mayor, puede ser hasta como dicen por ahí, una persona de una edad bastante (mayor), después que yo me sienta como una reina y que el hombre tenga las expectativas de querer salir hacia adelante, de trabajar de no querer vivir de mí, porque también hay muchos vividores, pues sí. Y si es gordito mejor, porque lo pongo yo misma a rebajar y lo pongo al nivel mío. Al padre de mi hijo yo lo conocí gordito y quien le sacó ese brillo fue esta que está aquí y él lo sabe (ríe)”.

Han sido varias las parejas de Maripily, unas durante más tiempo que otras.

“Soy una mujer que no me gusta estar sola, yo te acepto que hubo un tiempo que yo cambiaba mucho de pareja, que me dejaba, volvía y era porque no podía estar sola, pero ahora en esta edad de mi vida he aprendido y madurado tanto que ahora yo quiero mi espacio. Me dejé de mi relación hace cuatro meses y en estos cuatro meses yo no he estado con nadie saliendo. Sí he compartido con mis amistades de playa, me he dado mi espacio, mi tiempo, de sentirme sola, qué quiere Maripily y qué no. Esto no significa que mañana no pueda tener un date (una cita) con alguien... o que de aquí a una o dos semanas tenga un novio, no significa que me vaya a cerrar las puertas, pero me he dado un poquito más de espacio para quererme más y para pensar más.

Hace cuatro meses que terminó una relación sentimental. ( Pablo Martínez Rodríguez )

¿Qué te parecen las críticas a Jennifer López por enamorarse rápido tras romper con Alex Rodríguez?

“Se lo aplaudo, yo soy igual, es de las mías porque si un hombre se deja hoy de una mujer y mañana tiene una relación tenemos los mismos derechos, ¿y por qué la mujer no? Eso es ser un hombre machista, pensamientos machistas. Estamos viviendo una vida muy diferente a la de antes. No se puede comparar el tiempo de antes con el de ahora. La veo una mujer muy consciente. Una mujer que dice: ‘no me sirvió, no funcionó, next’, no se sufre... La vida es tan corta que tú no sabes si hoy sea tu último día de vivir”.