Luego de varios días de especulaciones sobre un futuro embarazo, la presentadora y empresaria Maripily Rivera dejó claro cuáles son sus prioridades en estos momentos: su nuevo proyecto llamado Café Pily. Este nuevo café molido 100% arábigo, que está confeccionado utilizando semillas criadas en el centro de la Isla, se ha convertido en el “nuevo bebé” de la ponceña.

“Este es mi nuevo bebé y este es mi nuevo novio. Este café es mi prioridad en estos momentos”, indicó la modelo puertorriqueña. “Llevamos un año trabajando en esto y es algo que amo, y que lo merezco”.

El “Huracán boricua” describió el café como uno que se distingue por su intenso aroma achocolatado y notas de nueces y chocolate oscuro, logrando un sabor rico, balanceado y memorable.

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Durante la presentación indicó que ella escogió los granos visitando finca tras finca de la región central del País. ( Suministrada )

“Este café lo trabajé junto con mi equipo de trabajo, cada grano. Ustedes saben que soy un huracán. Por lo que me fui finca por finca a buscar todos los granos y unirlos para crear un café con el carácter de un huracán, con sabor y con un olor único”, explicó la ganadora de “La casa de los famosos 4”. “Quería un café con fuerza y carácter, pero a la misma vez balanceado y que uno quisiera tomarse todos los días. Este es un café creado a mi gusto, pero pensado en el gusto de nuestra gente”.

Café Pily se une a otros proyectos y negocios que tiene la presentadora en estos momentos, incluyendo la línea de maquillaje Maripily by Roman Color, la línea de ropa Pompis, kits para hacer ejercicio bajo el nombre MJ Fitness, así como un sinnúmero de accesorios como tazas, gorras, “covers” y parchos, entre otros, a la venta en maripilyshop.com.

Café Pily está ya en tiendas y cadenas alrededor de Puerto Rico, incluyendo los supermercados Econo, Selectos, Agranel, Fam Coop, Centro Ahorros, Mega Fresh, Pueblo, Ralph’s Food Warehouse, Plaza Loíza, Napo Vélez, Hatillo Kash & Karry y Farmacias Caridad, entre otros puntos de venta. Café Pily es elaborado y distribuido por Puerto Rico Coffee Roasters, y cuidadosamente tostado y empacado en Ponce. Llega al mercado en una presentación de 14 onzas de café molido, ideal para prepararlo colado o en greca.

“Esto es una parte de mi corazón, porque todos los días, lo primero que hago cuando me levanto es tomarme una tacita de café, porque ese es el motor de vida, lo que me da la fuerza para tener una mañana feliz, para meditar en el balcón, para poder hacer todo lo que hago”, añadió Rivera. “Es otra parte de mí, porque siempre quise tener mi propio café”.

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Hace unas semanas, la empresaria llamó la atención al manifestar durante una entrevista en el programa “En casa con Telemundo” sus deseos de tener un hijo nuevamente. “Me gustaría volver a ser madre. Actualmente lo estamos buscando los dos. En algún momento sucede. Si sucede, será bienvenido y si no, será en el momento que diga Dios”, aseguró en el programa.

Sin embargo, durante la conferencia de prensa para presentar su café, la boricua evadió el tema. “Estoy superfeliz, porque estoy viviendo una de las etapas más importantes de mi vida. Tengo un hombre encantador, espectacular y que me apoya muchísimo”, destacó Rivera.

“Me da mi espacio, me apoya, vive su vida de bajo perfil”, agregó.

Al ser preguntada si se mudará finalmente a México, dejó claro que mantiene un apartamento en Puerto Rico, por lo que pasará su tiempo entre ambos países, al igual que Miami. En cuanto a una futura boda, Maripily Rivera no quiso entrar en detalles. “Eso es algo de lo que hablaré en otro momento. Ahora mismo, mi hijo, mi boda y mi novio es Café Pily”.