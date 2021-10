La modelo Maripily Rivera narró el duro momento que pasó tras la trágica muerte de su madre, Pilar Borrero, en el estado de Virginia en el año 2001 cuando ella estaba embarazada de su hijo Joe Joe.

A través de una entrevista con el locutor radial El Molusco, Rivera contó que su madre se iba a mudar con ella para ayudarla a cuidar a su hijo.

“Fue bien duro para mi porque yo estaba dejada del padre de mi hijo entonces decidí ser madre soltera y entonces mi mamá estaba vendiendo todo, porque ella vivía en Virginia, para ayudarme a criar a mi hijo, o sea, ella ayudarme a cuidármelo en lo que yo iba a trabajar”, relató Rivera.

“Ella venía para acá entonces vendiendo todo me la atropellan en Virginia... ese mismo día que me da la noticia diciéndome ‘mira estoy vendiendo todo te voy a ayudar, me voy a ir a vivir contigo’”, agregó.

En su relato, Maripily compartió que luego de hablar con su madre, varias horas más tarde, Borrero salió a tomarse un café frente a su trabajo y al cruzar la calle, un carro que venía a exceso de velocidad la impactó.

“Ella muere en la ambulancia camino al hospital”, recordó.

Dijo que ella se enteró de la muerte de su progenitora un día después cuando se encontraba en el hospital porque se sentía mal.

Luego de los actos fúnebres de su madre, Maripily fue ingresada al hospital por preclamsia severa lo que provocó que le tuvieran que hacer una cesárea de emergencia a los seis meses de gestación y los médicos entendían que ni la modelo ni su hijo sobrevivirían.