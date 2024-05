La ganadora de la cuarta temporada de La casa de los famosos, la puertorriqueña Maripily Rivera, reveló de cuánto era la paga semanal como participante del popular reality show.

El llamdo “Huracán boricua” dio a conocer durante una entrevista en Molusco TV que la producción del programa de la Cadena Telemundo le pagaba alrededor de $15,000 a la semana, siendo, según contó, “una de las más caras ahí”.

“Yo para estar ahí yo pedí lo que yo valgo ahí porque en realidad yo iba a dejar muchas cosas de negocios, de presentaciones mías”, indicó.

“Yo no soy de 7 mil ni 10 mil dólares. Yo estaba ahí por más”, le dijo al locutor cuando este indagó sobre cuánto le pagaban.

“¿15 mil pa’rriba?”, preguntó Molusco.

“Ajá, ahí llegaste. Semanal”, respondió Maripily. “Te estoy diciendo un más o menos”, añadió entre risas la empresaria y modelo.

“Yo fui ahí además de la plata, yo quise que el público me conociera más, porque yo sé hacer dinero. Yo gano mucho dinero con mi línea de ropa que gracias a papa Dios ha sido exitosa. Tengo mis productos y mi línea de ropa no lleva nada más aquí 5 años, lleva la edad que tiene mi hijo, 21 años. Mis apartamentos yo no los debo, yo los tengo alquilados. Yo hago dinero por otro lado y sí, si entro ahí (La casa de los famosos) pues, tengo que ganar dinero… tengo que dejar tantas cosas, tú sabes lo que tú vales y sí, me pagaron bien”, resaltó la ponceña, quien mañana lunes tendrá un recibimiento en su ciudad natal.

Tras ganar la cuarta temporada de La casa de los famosos, el pasado lunes, Maripily Rivera se alzó con el gran premio de $200,000.