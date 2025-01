Tras años de vivir los mejores momentos de su vida en tierra puertorriqueña, la empresaria Maripily Rivera reveló que volverá a vivir en la ciudad de Miami para atender los compromisos que tiene pendiente este año 2025.

La puertorriqueña dio a conocer esta decisión durante el lanzamiento de su adobo y sazón exclusivos, que lo realizó en Rojo Interior Remodeling and Design Studio, negocio responsable de diseñar la cocina de ensueño de su nuevo apartamento de lujo en el distrito de Brickell.

“Me voy sin quererme ir de Puerto Rico, y no quiero ni que llegue el día por que llevo dos años aquí, y he vivido los momentos más bellos de mi vida en mi país. Me tengo que ir por compromisos de trabajo. La vida es así, de momento estoy aquí, me acoplo a lo que es mi país, mi sangre, me encanta, pero firmo dos contratos, voy a estar entre México y Miami, y me tengo que ir”, expresó la ponceña, quien vino acompañada de sus compatriotas Melvin Arroyo y Marinés Flores, presidente y vicepresidenta de la compañía Campolor, responsables en diseñar su nueva línea de condimentos.

Pero la autoproclamada “Huracán Boricua, categoría 13″ resaltó que, a pesar de la mudanza, todavía pisará la Isla del Encanto para atender a su familia, su hijo Joel Antonio “Joe Joe” García, y otros proyectos que tiene pendiente.

“Yo soy boricua, pero siempre tengo que salir de donde estoy, y regresar, inyectarme nuevamente de lo que es Puerto Rico de verdad”, destacó la ganadora de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, resaltando que todavía tiene pendiente el desarrollo de su primer gimnasio, donde aspira colocar la primera piedra para el mes de mayo.

“No podía hacerlo antes, porque desde que salí de la Casa (de los Famosos), no he parado, he tenido que cumplir con otros compromisos del contrato, pero de que regreso, regreso. Primero, voy a cumplir con el contrato que tengo en México, voy a estar con ellos hasta mayo o junio, y otro contrato que van a saber, que por eso es que me tengo que mudar a Miami, que no les voy a decir... pero por dos contratos muy importantes es que me muevo de Puerto Rico”, apuntaló la también animadora de televisión, quien indicó que va a estar “llorona” cuando se monté en el avión este fin de semana.

Cabe destacar que la primera edición de “La Casa de los Famosos All-Stars” arrancará el próximo 4 de febrero por el canal Telemundo, donde aún “La Jefa” no ha confirmado quiénes serán los huéspedes que volverán a la conocida mansión.

“Yo regreso a la Casa. No me toca a mí qué voy a estar haciendo porque le toca a mi gente de ‘La Casa de los Famosos’ y Telemundo. Durante los próximos días, van a saber qué en realidad que va a estar haciendo Maripily, de que van a tener la oportunidad de verme en las pantallas, sí, van a poder”, sostuvo, a la vez que aseguró que, sí vuelve a la cocina, también llevará su sazón y adobo por el lado.

Hasta el momento, lo que se sabe de la nueva edición del “reality show” es que reunirá a participantes icónicos de temporadas anteriores, donde les otorgaran una nueva oportunidad para competir y conquistar al público.

Aunque todavía se desconoce quiénes se hospedarán en este espacio, ya los fans lanzaron nombres de figuras que se darán la vuelta en la competencia. Entre ellos, se encuentran Arturo Carmona, Dania Méndez, Aylín Mujica, Manelyk González, Laura Bozzo, La Divaza y Aleska Génesis, quienes dejaron una marca en las ediciones anteriores.

La posibilidad de ver nuevamente a estas celebridades promete una temporada llena de emoción, rivalidades y momentos virales.

En un video promocional, La Jefa anticipó que esta edición reunirá al grupo de participantes “más controversial” de la historia del programa.