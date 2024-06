La modelo y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera habló sobre el presunto distanciamiento entre sus excompañeros en La casa de los famosos 4, Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez.

El “Huracán boricua” reaccionó en el canal de YouTube de Pamela Noa.

En la conversación con la conductora del programa Hoy Día Puerto Rico (Telemundo), Maripily dijo estar de buenas con ambos y espera que cualquier animosidad entre Romeh y Ariadna se pueda subsanar.

“Están hablando cosas de más, están sacando de proporción la situación.... Lo que pase entre Romeh y Adriana yo no me voy a meter porque quiero mucho a Ariadna, como una hija. Ahora mismo estoy muy orgullosa de ella porque logró su sueño de estar en las pasarelas de París, de Italia, además de ser ella una mujer bella, una mujer exitosa, es una mujer que ahora mismo está representando lo que es la cultura de Colombia en las pasarelas y realizando sus sueños”, manifestó la boricua, quien en julio presentará en el teatro el espectáculo “La casa de Maripily: Se vale to’”.

“Romeh es un hombre que es de su negocio, bien recto, lo quiero muchísimo y lo que haya sucedido entre ellos dos, ellos dos lo tienen que resolver y la gente que está alrededor, respetar lo que está pasando y no lucrarse del mal ajeno y hablar cosas que no son y decir ‘tú defiéndelo o no’. No, yo no voy a defender una relación donde yo quiero a los dos. Me da mucha pena que esto esté sucediendo, pero hay que dejar que ellos se peleen, se reconcilien, caigan en tiempo, darle su espacio. Yo voy a estar ahí para los dos”, dijo la ganadora de la cuarta temporada de La casa de los famosos.

El pasado domingo, se descubrió que Ariadna había dejado de seguir en Instagram a Romeh, además, publicó un polémico mensaje en las redes sociales.

“En estos días yo hablé con Ariadna de lo más bien, le di mi consejo, también hablé con Romeh, le di su consejo. Ahora ellos dos deciden, no puedo meterme ahí, mientras tanto yo sigo amándolos a los dos. Ahí voy a estar. Ojalá puedan resolver sus diferencias porque son unas diferencias que yo veo que es bobo y lo están poniendo bien grande”, sostuvo sobre la pareja, que dentro del reality show entabló una relación muy cercana.