La actriz Marisol Calero continúa dando señales de su gran fortaleza, según informa esta mañana la productora Ivonne Class, no obstante los médicos advierten que los próximos ocho días serán determinantes en su proceso de recuperación.

Conductora del programa “La movida” (Mega TV), la artista de 56 años presenta una “una gran mejoría” tras ser intervenida de emergencia en dos ocasiones debido a un aneurisma cerebral que le afectó el pasado jueves. Calero está siendo atendido en el Hospital HIMA San Pablo en Caguas.

Buenos días , Marisol ha mostrado una gran mejoría, los medicos dicen q hoy comienza 8 días de grandes riesgos y lo... Posted by Ivonne Class on Sunday, August 23, 2020

Class compartió esta mañana, desde su cuenta en la red Facebook, que los médicos le advirtieron que hoy comienzan ocho días de “grandes riesgos”.

“Y lo único que tengo para combatir ese gran riesgo es la promesa del Salvador”, escribió junto con una imagen de Calero cuya camiseta lleva un mensaje de defensa hacia la permanencia de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR).

La productora de espectáculo exhortó a creyentes y no creyentes a leer y compartir el versículo bíblico Isaías 53:5 por la sanación de una de las artistas más versátiles de las tablas puertorriqueñas.

“Si tienes fe en que el Señor puede hacer el milagro, repítelo y por favor, compártelo. Si me has escrito para saber cómo me puedes ayudar, esta es la única manera que puedes ayudarla y ayudarme. A todo Puerto Rico y toda la familia y amigos de Florida y Estados Unidos mi agradecimiento por tanto, tanto amor. Tengo la certeza que anunciaremos un milagro”, finalizó.

La clase artística y público en general se ha volcado en oraciones y deseos de recuperación para la intérprete, según se refleja en las redes sociales.