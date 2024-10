Matías Gil de Sousa está a punto de cumplir ocho años y su padre Julián Gil solo lo ha podido ver en algunas ocasiones antes que su madre Marjorie de Sousa ganara la batalla legal y le fuera concedida la patria potestad por completa del menor.

Sin embargo, esto no exime al actor de pagar una manutención para el niño, aunque ahora la villana de Amores verdaderos aseguró que ella es la que le da todo a su hijo.

“Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y todo sale a la luz”, dijo la actriz sobre que ya no está siendo tan atacada en redes sociales por no dejarle ver al niño a su padre. “Y no voy a decir absolutamente nada porque yo le doy absolutamente todo a mi hijo, yo solamente yo”, indicó Marjorie a las cámaras de El gordo y la flaca.

Esta versión de la venezolana no concuerda con el mandato del juez ni con lo que dijo Gil hace unos días en el mismo programa de Univision.

“Se paga manutención. A mí me descuentan del Andi (Asociación Nacional de Intérpretes) del Anda (Asociación Nacional de Actores), de todos lados. A mí lo que me dijo el tribunal se está haciendo”, dijo Julián mientras hablaba comentaba lo que había dicho su expareja en días anteriores en La mesa caliente cuando se le preguntó si estaba abierta a una reconciliación con Gil.

“Es un niño que está criado con amor, desde el amor. Yo siempre lo digo y lo repito, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, creo que Mati es un ser muy maduro, un niño muy maduro pero pues tiempo al tiempo…”, afirmó la venezolana sin ahondar en más detalles por ahora.

Por su parte, el actor de Sortilegio dijo: “(A Marjorie de Sousa) le preguntaron cuándo se iba a dar el encuentro; ella dijo tiempo al tiempo. Me pregunto, ¿qué significa tiempo al tiempo? Por que puede ser un día, una semana; pueden pasar siete años más, en enero el niño cumple ocho años. Mientras más pasa el tiempo, es menos tiempo que puedo estar yo; no tengo 30 años. Es lamentable”, advirtió Gil en El gordo y la flaca.

“El día de hoy, yo no sé por qué pasó, porque ella no ha dado explicaciones. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué están separando?”, sostuvo.