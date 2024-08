El presentador Julián Gil utilizó sus redes sociales para ofrecer una actualización sobre su salud tras retirarse del “reality” “La isla: Desafío extremo” de Telemundo, y reveló que perdió un diente como consecuencia de los esfuerzos extremos que vivió durante su participación.

Las declaraciones las compartió tras anunciar que comenzó sus vacaciones en Europa. “Quería conectarme y agradecerles a todos por el cariño, mi participación en ‘La isla’, la verdad es una experiencia increíble, única, muy dura, muy dura, pero la verdad que increíble. Gracias por todos los mensajes”, expresó, y aprovechó para “mandarle muchos cariños a mis Águilas”, así como a los integrantes de las Panteras y los Tiburones.

De paso, les aconsejó cuidarse durante su experiencia en el programa de realidad que comenzó el 30 de julio. “Ya vieron que salí con un desgarro en el bíceps. Voy a empezar terapia. Ya la rodilla venía un poco mal, pero por favor, cuiden sus dientes porque miren lo que me pasó, sin un diente, lo que me faltaba”, lamentó tras mostrar su sonrisa. “Ya lo tenía un poquito suelto. Tuve dos golpes, bueno, dos caídas, tuve una caída, tuve un golpe en una escalera. Lo tenía medio flojo, pero ya en las vacaciones se me cayó así que ando en Europa así”, confesó Julián Gil, quien también agradeció el cariño de sus seguidores.

Ayer se anunció su salida del “reality” por temas de salud, noticia que provocó que el presentador rompiera en llanto.

Durante el anuncio, el presentador Javier Poza le mencionó que necesitaría mínimo cuatro semanas de resposo, y expresó que la prioridad de la producción es velar por el bienestar de los participantes. “Por lo tanto, Julián, tú no puedes seguir compitiendo. Lamentablemente, tienes que abandonar ‘La isla’ de manera inmediata”, aclaró, provocando conmoción en los compañeros del también actor.

Julián Gil se convirtió en el cuarto participante en abandonar el “reality” por asuntos de salud. En este grupo se incluyen Julia Gama, Carlos Caquis y Regina Fernández.