Marjorie Ramírez está culeca como madre primeriza y así lo deja saber a través de sus redes sociales.

La reportera de Telemundo compartió en su página de Facebook varias imágenes de su recién nacido en la que le grita a los cuatro vientos el gran amor por su hijo.

“Enamorada de mi hijo!!! Mi Fabián André ❤️”, lee la publicación que contiene ocho imágenes del pequeño.

Fue el pasado 26 de mayo qye Ramírez se convirtió en madre.

Ramírez compartió una foto del pequeño al igual que su esposo Eduardo González. Fabián André nació a las 2:26 de la madrugada en el Hospital Ashford, en Condado. “Pesó 6 con 12 y midió 19 1/2. Qué les digo, que estoy feliz aunque adolorida y que no dejo de darle gracias a Dios”, expresó en ese entonces la reportera de Telenoticias.

PUBLICIDAD

Ramírez reveló que estaba embarazada en diciembre pasado.

En entrevista con Primera Hora en el año 2014, la periodista expresó su deseo de ser madre y contó su relación especial con su sobrino Jorge André, a quien nombró “casi hijo” por los ojos grandes que ambos tienen. En aquel entonces, la periodista no tenía pareja.

“En un momento dado fui bien workaholic, pero uno llega a una edad en la que te preocupas más por lo personal y en poder enfocarme en enamorarme y tener una familia. Todavía no he dado con la persona que es. Poco a poco he ido bajando la cantidad de hijos y ahora me gustaría por lo menos uno”, indicó en ese momento.