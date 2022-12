La periodista de Telenoticias, Marjorie Ramírez, aprovechó este Día de Navidad para revelar el sexo de su bebé.

Fue a través de Instagram que la tele reportera hizo el anuncio.

“Feliz Navidad!!!!! Mi mejor 🎁!!!! @edwardcolon12 #itsaboy #momtobe”, escribió Ramíez junto a dos imágenes en las que anuncia que será madre de un varón.

El pasado 2 de diciembre la reportera anunció su embarazo. En ese momento indicó que tenía 14 semanas de gestación.

“ÚLTIMA HORA #14weekspregnant #girlorboy”, compartió la reportera junto a una imagen del bebé y su esposo Eduardo González, fue el anuncio de pricipio de mes.

La pareja lleva casada desde noviembre del 2016.

En entrevista con Primera Hora en el año 2014, Ramírez expresó su deseo de ser madre y contó su relación especial con su sobrino Jorge André, a quien nombró “casi hijo” por los ojos grandes que ambos tienen. En aquel entonces, la periodista no tenía pareja.

“En un momento dado fui bien workaholic, pero uno llega a una edad en la que te preocupas más por lo personal y en poder enfocarme en enamorarme y tener una familia. Todavía no he dado con la persona que es. Poco a poco he ido bajando la cantidad de hijos y ahora me gustaría por lo menos uno”, indicó en ese momento.