Merlene Favela rompió el silencio y por medio de un video aseguró ya estar separada de su aún esposo George Seely, pero a quien ya le pidió el divorcio por cuestiones que no quiso revelar por respeto a su hija.

La actriz de "Gata salvaje" subió un video a su cuenta de Facebook para dar por terminadas las especulaciones y explicar a sus fans y medios de comunicación qué está pasando en su vida personal, así como también su postura ante la separación.

"Sí estoy separada, sí, pedí el divorcio. Esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas: Cuando yo decidí casarme o hice muy consciente con el hombre con el que me estaba casando..., quería formar mi propia familia, me había esperado durante mucho tiempo porque lo quería hacer cuando estuviera muy plena en muchos aspectos de mi vida y asi lo hice".

Favela también aclaró que su relación con el empresario australiano no se terminó por que ella quiso volver al medio del espectáculo, ya que según lo que aseguró se retiró plena de haber hecho todo lo que quiso en cuanto a su profesión.

"Jamás hubiera puesto en riesgo a mí familia por ningún trabajo, por nada que tuviera que ver o que a mi esposo no le pareciera, eso quería aclararlo", comentó. "Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto, que quise muchísimo y me casé con él...".

También explicó que lo que ella desea es que la relación entre Bella, su hija, y su padre sea buena, pese a que los dos están separados. En cuanto a su postura legal sobre el divorcio, Marlene Favela fue clara, ya que no pedirá manutención y que ella se hará cargo de los gastos de s pequeña.

"No voy a pedir ninguna pensión alimenticia, yo me haré cargo de la manutención de Bella, como lo he hecho desde el día en que nació, cien por ciento. Y no porque su papá no quiera y porque no le importe, sino que simplemente en este momento su situación no se lo permite. Entonces quiero aclarar muy bien esto...", aseguró.

Por último, la actriz dijo que ya vivió su duelo, algo que fue muy doloroso para ella, pero que ya está fuerte y que sigue en pie mirando al frente.