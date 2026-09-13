El exponente urbano Alexis Delgado Ortiz, conocido popularmente como “Diddy Glow”, resultó muerto tras ser embestido por varios disparos en un hecho ocurrido ayer sábado en el municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias en que ocurrió el suceso en donde también otra persona (no identificada) perdió la vida.

Según informes preliminares, Delgado Ortiz se encontraba compartiendo junto a otras personas cuando individuos aún no identificados se presentaron al lugar, abriendo fuego contra los presentes.

Las autoridades se desplegaron en la zona para realizar las indagatorias correspondientes y en las próximas horas estarían dando más detalles.