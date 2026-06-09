El compositor y músico británico Mark Orabiyi, conocido artísticamente como Talay Riley y reconocido por colaborar con figuras como Zendaya, Dua Lipa y Britney Spears, murió tras ser apuñalado en Londres, informaron las autoridades británicas.

La Policía Metropolitana indicó en un comunicado que agentes acudieron la mañana del viernes 5 de junio a una residencia en el este de Londres tras recibir un reporte relacionado con un apuñalamiento. En el lugar encontraron a Orabiyi, de 35 años, en un jardín de la propiedad.

El artista fue trasladado de emergencia a un hospital, donde posteriormente fue declarado muerto.

En relación con el caso, las autoridades arrestaron cerca de la escena a dos hombres, de 27 y 24 años, y a una mujer de 25 años. Hasta el momento, la Policía Metropolitana no ha divulgado públicamente sus identidades ni los posibles cargos que enfrentarían.

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Los investigadores también confirmaron que otra persona resultó herida durante el incidente. Se trata de un hombre de aproximadamente 20 años, quien permanece hospitalizado con lesiones que no se consideran potencialmente mortales.

Orabiyi construyó una destacada carrera en la industria musical bajo el nombre de Talay Riley. Según Rolling Stone, obtuvo un premio Grammy tras participar en “Lights On” de H.E.R., producción que ganó el galardón a Mejor Álbum de R&B en la edición número 61 de los premios Grammy.

El compositor también trabajó en temas reconocidos como “Last Dance”, de Dua Lipa, lanzado en 2016, y “Young Dumb & Broke”, interpretado por Khalid.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada durante el fin de semana mediante una publicación en Instagram compartida por su familia y su representante. En el mensaje destacaron que, además de su éxito como artista y compositor multiplatino, será recordado por “su humor, su espíritu generoso y su presencia inconfundible”.

Su hermano, Michael Orabiyi —conocido profesionalmente como Scribz Riley— también le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, donde recordó la última conversación que tuvieron juntos.

“Justo antes de que se fuera a dormir hablamos sobre el futuro, mantenernos positivos y sobre todo lo que aún nos quedaba por hacer”, escribió.

Michael describió a su hermano como “un amigo para muchos, un mentor, una inspiración y una luz en la vida de muchas personas”, y aseguró que tenía “uno de los corazones más puros” que había conocido.

Hasta ahora, las autoridades no han informado si existe un posible móvil detrás del ataque, mientras la investigación continúa en curso.