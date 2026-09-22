La duquesa de Sussex, Meghan Markle, fue vista por primera vez en público desde su regreso al Reino Unido, durante una salida informal junto a su amiga Ellen DeGeneres y la actriz Portia de Rossi en un histórico pub del condado de Oxfordshire.

Las fotografías, difundidas por Page Six y retomadas por varios medios internacionales, muestran a Meghan compartiendo la tarde en The Three Horseshoes, un establecimiento del siglo XVIII situado cerca de la localidad de Burford, en la región de los Cotswolds.

La salida coincidió con la participación del príncipe Harry en los premios WellChild, celebrados en Londres, donde el duque de Sussex acudió como patrono de la organización benéfica dedicada a apoyar a niños con enfermedades graves.

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Mientras Harry atendía ese compromiso público, Meghan optó por un encuentro privado con DeGeneres y de Rossi, amigas cercanas desde la etapa en que ambas parejas residían en Montecito, California.

La reaparición de Meghan llega semanas después de que los duques de Sussex regresaran al Reino Unido junto a sus hijos, Archie y Lilibet, poniendo fin a un periodo de seis años viviendo principalmente en Estados Unidos. Según People, la familia se encuentra estableciéndose nuevamente en Inglaterra y los niños ya comenzaron el curso escolar, aunque cambiaron de colegio por razones de seguridad.

El regreso también ha permitido que Harry retome con mayor frecuencia sus actividades benéficas en territorio británico, incluyendo eventos relacionados con los Juegos Invictus y WellChild.

Desde que dejaron de ser miembros activos de la familia real en 2020, Harry y Meghan han mantenido una estrategia de apariciones públicas mucho más limitada. La visita al pub representa la primera ocasión en que Meghan es fotografiada públicamente en Reino Unido desde el traslado de la familia este verano, aunque sigue manteniendo un perfil discreto y alejado de los compromisos oficiales de la monarquía.