Meghan Markle le dijo a Oprah Winfrey que experimentó pensamientos suicidas sobre cómo la estaban tratando después de casarse con Harry, y la angustia que tuvo por las discusiones sobre su hijo que iban desde preguntas sobre el color de su piel hasta la decisión de que no obtendría un título de príncipe.

La duquesa de Sussex le dijo a Winfrey que cuando estuvo embarazada por primera vez de su hijo Archie, hubo “preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser su piel cuando nazca”. La declaración llevó a Winfrey a preguntar “Qué”, con incredulidad y sentarse en silencio por un momento.

Meghan, que es birracial, se negó a decir quién tuvo esta conversación con Harry que él le transmitió, diciendo que revelar su nombre sería “muy perjudicial”.

La entrevista del domingo, la primera de Meghan y Harry desde que se alejaron de la vida real, se transmite primero en los Estados Unidos; el público británico no podrá verlo hasta el lunes por la noche.

Meghan dijo que le preocupaba que su hijo no tuviera un título real porque significaba que no se le proporcionaría seguridad.

Meghan dijo que digerir todo durante el embarazo fue “muy difícil”. Más que el título de “príncipe”, ella era la más preocupada por la seguridad y protección de su hijo.

“Necesita estar a salvo”, recordó Meghan con los ojos llorosos. “No estamos diciendo que no lo conviertas en príncipe o princesa, sea lo que sea. Pero si está diciendo que el título va a afectar su protección, no hemos creado esta máquina monstruosa a nuestro alrededor en términos de cebo de clics y forraje de tabloide. Has permitido que eso suceda, lo que significa que nuestro hijo necesita estar a salvo “.

Meghan dijo que era difícil para ella entender por qué había preocupaciones dentro de la familia real sobre el color de piel de su hijo. Dijo que era difícil para ella “compartimentar” esas conversaciones.

Winfrey en varios puntos de la entrevista repasó titulares sobre Meghan y en un momento preguntó sobre el impacto en la salud mental. Meghan respondió que experimentó pensamientos suicidas y que había buscado ayuda a través del departamento de recursos humanos del palacio, pero le dijeron que no podían hacer nada.

Harry se unió a su esposa más tarde en la entrevista y revelaron que su segundo hijo será una niña.

Al principio de la entrevista, Meghan le dijo a Winfrey que en cierto momento quedó claro que algunos estaban dispuestos a mentir para “proteger a otros miembros de la familia”.

La duquesa diferenciaba entre las partes de los miembros reales de la familia real y los que trabajaban para ellos. “La reina siempre ha sido maravillosa para mí”, dijo Meghan.

La entrevista especial del domingo comenzó con Meghan describiendo lo ingenua que era sobre las reglas básicas de la vida real antes de casarse con su esposo, Harry, hace casi tres años. “No entendía completamente cuál era el trabajo”, dijo. También señaló que no sabía cómo hacer una reverencia antes de conocer a la reina Isabel II por primera vez, y no se dio cuenta de que sería necesario.

“Diré que lo analicé ingenuamente porque no crecí sabiendo mucho sobre la familia real”, dijo Meghan. “No era algo que formara parte de una conversación en casa. No fue algo que siguiéramos “.

Meghan dijo que ella y Harry estuvieron alineados durante su noviazgo debido a su trabajo “impulsado por una causa”. Pero no comprendió del todo la presión de estar vinculada a la prestigiosa familia real.

“Es fácil tener una imagen tan alejada de la realidad”, dijo. “Y eso es lo realmente complicado en los últimos años, es cuando la percepción y la realidad son dos cosas muy diferentes. Y estás siendo juzgado por la percepción, pero estás viviendo la realidad. Hay una desalineación total y no hay forma de explicárselo a la gente “.

En la parte superior de la entrevista, Winfrey repasó varios puntos clave: que la producción seguía estrictos protocolos de COVID-19, ningún tema estaba fuera de los límites y que a Meghan y Harry no se les estaba pagando por el especial.

Las entrevistas reales que no están vinculadas a un tema específico son raras, y las sesiones televisadas anteriores a menudo han resultado problemáticas. La entrevista de la BBC de 2019 del príncipe Andrew sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein lo llevó a su propia salida de los deberes reales después de que no mostró empatía por las víctimas de Epstein.

La salida de Harry y Meghan de los deberes reales comenzó en marzo de 2020 por lo que describieron como intrusiones y actitudes racistas de los medios británicos hacia la duquesa.

En Gran Bretaña, la entrevista se considera inoportuna. Se emitirá mientras el abuelo de Harry, el príncipe Felipe, de 99 años, permanece hospitalizado en Londres tras someterse a un procedimiento cardíaco.

No está claro qué reacción del público, en su caso, tendrán la reina y otros miembros de la familia real ante la entrevista del domingo. El periódico Sunday Times del Reino Unido, citando una fuente anónima, informó que la reina no lo vería.

El miércoles, el palacio dijo que estaba iniciando una investigación de recursos humanos después de que un periódico de Londres informara que un exasesor había acusado a Meghan de intimidar al personal en 2018.

Un portavoz de la duquesa dijo que estaba “entristecida por el último ataque a su personaje