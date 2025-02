Con una sonrisa a flor de piel y evidentemente enamorada, Melina León reveló la receta del amor que la ha mantenido unida por 14 años a su media naranja, el empresario Ernesto Martínez.

Para la guapa merenguera, además de la confianza y el respeto, tiene que haber chispa en la relación.

“Hay que mantenerse con chuleríaernes, llevar un ritmo de vida de compartir juntos y disfrutar en pareja. Mantenerse bonita, en forma, saludable, para que tu pareja se sienta atraído y enamorado, eso no se puede dejar perder. En nuestro caso, el cuidado de la apariencia es mutuo, vamos al gimnasio juntos, hacemos ejercicios, nos mantenemos en forma y saludables”, manifestó.

PUBLICIDAD

Ernesto Martínez, por su parte, señaló que, “la comunicación y buen entendimiento en un factor fundamental para una buena convivencia. Hay que aprender a reconocer los defectos y virtudes de tu pareja, todos tenemos, adaptarte a ellos. Ella es una mujer de carácter fuerte e imponente, por eso el público la reconoce y quiere, por ser mujer liberada, como expresa en sus canciones. La amo y tengo la estabilidad emocional para reconocerlo y entenderlo”, manifestó el propietario de El Camerino.

La pareja contó a Primera Hora como se dió el primer flechazo.

“Siempre que iba a El Camerino lo veía allí. Formalmente me lo presentó una amiga e iniciamos una amistad; bastó con compartir con él para darme cuenta que era el hombre de mi vida y con él estaré hasta que Dios decida otra cosa”, sostuvo ella, a lo que él añadió que “fue algo orgánico, natural, no forzado”.

Hoy, Día de San Valentín, tienen previsto pasarlo en un restaurante.

“Ernesto no es de regalame flores ni chocolates, prefiere llevarme a cenar o pasarla conmigo en un ambiente íntimo, que en ocasiones incluimos a nuestra familia, porque también es el día del amor y la amistad”, reveló.

Al entrar en temas de convivencia, la rubia cantante indicó que es quien cocina en la casa.

“Me encanta cocinar, aparte de que lo tengo que hacer porque enseñé a Ernesto a cocinar arroz y habichuela, y solo lo hizo una vez. Tiene un punto bueno, me prepara buenos desayunos y es excelente en el BBQ, aunque yo soy quien adobo las carnes”, sostuvo antes de que su enamorado le saliera al paso argumentando entre risas: “entonces si queda buena la carne también es por ella”.

PUBLICIDAD

Por ser figuras públicas han tenido que aprender a manejar los celos ante acercamientos de su fans.

“Cuando estoy cantando en una tarima y veo las fans retratándose y compartiendo con él me da un poco de celos, pienso ‘yo trabajando aquí y él retratándose allá...’, pero nada, lo entiendo porque es un hombre guapo y lo conocen. Igual pasa conmigo, que se me acercan muchos fans a retratarse y para que le firme autógrafo, pero todo tiene una línea que no se puede pasar, porque faltas de respeto no tolero”, expreso con firmeza.

Melina León se encuentra preparando una nueva producción discográfica: “Estoy trabajando un EP de cinco canciones que estoy seleccionando. Quiero grabar temas corta venas, fuertes, como le gusta al público. Voy a incluir merengues y alguna bachata. Espero lanzarlo en mayo del presente año”, adelantó.