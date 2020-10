La cantante Melina León fue dada de alta esta noche de un hospital de Miami, donde había sido ingresada el pasado jueves por pulmonía viral.

La artista, que fue atendida por el doctor puertorriqueño Luis Ortiz Muñoz, anunció el martes 13 de octubre que dio positivo a COVID-19.

“Pues con mucha alegría les comparto que ya me dieron de alta. No tuve que quedarme un día más pues el Doctor me encontró mucho mejor de lo que esperaba. Saben cual fue la clave? La Fé inmensa que tengo a mi Creador y el ejército de ángeles (ustedes) que estuvieron conmigo y nunca me soltaron”, escribió la cantante junto a un vídeo que compartió en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

“No saben, no tienen idea de lo agradecida que estoy de todos ustedes. Tengo un sentimiento que llena mi alma y mucha gratitud por tanto amor de parte de ustedes. Aquí estaré para quien me necesite, siempre!!!!! Ahora a seguir mejorando que todavía queda por recorrer”, añadió.

En septiembre, Melina se mudó de manera temporera a la Ciudad del Sol para participar del programa Tu cara me suena (Univision). El reality show está suspendido luego de que las actrices Sandra Echeverría y Chantal Andere, además del cantante colombiano Llane, también arrojaran positivo al COVID-19.