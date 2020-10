La cantante puertorriqueña Melina León continúa recuperándose luego que fuera dada de alta el pasado domingo de un hospital en Miami tras dar positivo a COVID-19.

La artista, quien reside temporeramente en Miami, como parte de un contrato para participar del reality “Tu cara me suena” de Univision agradeció el apoyo y las oraciones del público durante los pasados días.

“Me siente mucho mejor. Estoy muy positiva y seguimos trabajando fuerte para poder continuar ahora con las próximas galas de “Tu cara me suena”... pero quería agradecerles nuevamente que ustedes han sido tan buenos conmigo y se han desbordado con tanto amor y sobre todas las cosas, que se han unido en mí en oración para pedirle a Papa Dios que me mejore y eso me llena el alma completamente”, expresó la cantante a través de un vídeo que compartió en sus redes sociales.

“Les voy a agradecer por toda la vida ese tiempo que tuvieron para estar pendiente a mí y para ponerme en sus oraciones. De verdad gracias de todo corazón, los quiero muchísimo y eso lo valoro y eso siempre lo voy a tener en mi corazón y en mi alma. Gracias. Seguimos pa’lante, nos vemos prontito”, manifestó.

Cabe señalar que por el momento, el reality show está suspendido luego de que las actrices Sandra Echeverría y Chantal Andere, además del cantante colombiano Llane, también arrojaran positivo al COVID-19.