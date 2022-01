Ha escuchado muchos “no” en el intento por abrirse paso en el campo del entretenimiento, ya sea en la radio o frente a las cámaras de televisión. Ya perdió la cuenta de las puertas que ha tocado sin recibir respuesta. Pero la perseverancia es un atributo que no suelta ni por un segundo.

La locutora Michelle López celebra que esa persistencia la haya llevado a formar parte del espacio radial El reguero, que desde el año pasado modera de lunes a viernes de 3:00 a 8:00 p.m. junto con los actores Danilo Beauchamp y Alejandro Gil en La Nueva 94 FM. La interacción con el público la disfruta al máximo, así como ir fortaleciendo sus destrezas con la veteranía de sus colegas.

“Muchas veces en todos los campos, televisión, radio, modelaje, anuncios comerciales, me han dicho un ‘no’, como también ‘un tal vez’”, reveló como parte de su experiencia. “En este campo hay que moverse, hay que ser agresivo, presenta’o”, manifestó convencida. “Si no buscas, si no hablas, si no te mueves para conseguirlo, nadie lo va a hacer por ti, no te vas a dar a conocer o no vas a conocer a la gente adecuada. Siempre he dicho que siempre va a haber una persona que te va a ayudar”.

Michelle, quien cuenta con un bachillerato en Educación, confesó que su interés en explorar oportunidades en la televisión y en la radio despertó cuando ganó en 2011 el concurso en bikini El Bombón de Así, realizado por este medio. “De ahí en adelante comencé a tocar puertas”, dijo, y valoró las diversas oportunidades que ha logrado en televisión y en el modelaje en la década reciente. “Cuando yo comencé, uno de los que creyó en mí, que dijo ‘tiene un potencial, vamos a darla a conocer’, fue Papo Brenes”, recordó haciendo referencia al fallecido comunicador.

Michelle, quien también ha tomado cursos de actuación, estima que ser genuina ha sido uno de los aspectos que la ha ayudado a conectar con la audiencia de El reguero.

“Me muestro como soy yo. Ahí no tengo que estar actuando, no tengo que ser un personaje, una persona demasiado culta o fina, porque en la radio tú vacilas, te envuelves con la gente dialogando”, analizó. “Me escucho igual que como soy en persona. A la gente le gusta que seas tú mismo”.

La informalidad dentro del programa le resultó atractiva desde el inicio.

“Una de las cosas que me disfruto es la química que tenemos los tres en cuestión del vacilón, de que tenemos nuestras pausas a la hora de hablar, cómo nos dividimos el trabajo”, expuso. “La química, porque como ellos dos son comediantes, son actores, entonces eso ayuda mucho a que, si uno tiene ese lado juvenil del vacilón, a llevarse bien con el público de la 94″, destacó. “Hemos tenido esa compatibilidad del vacilón”.

Con humor en las redes sociales

La animadora radial estrenó a principios de mes el proyecto Peor no es na’ en la red social de Instagram, a través de la cuenta bajo el mismo título.

“Tenía el concepto pensado desde antes de estar en El reguero”, dijo sobre los visuales que presentan circunstancias típicas que se viven en las relaciones de pareja, y que incluye a su amigo Orlando Rodríguez como parte del talento. “Mi idea es que la gente viera videos cómicos presentando de una manera jocosa situaciones que realmente suceden entre parejas”, describió sobre el contenido, que contempla temas como los celos, el machismo, la infidelidad, entre otros. “Me gusta que la gente que los vea se identifique, pero que también los vea de una manera chistosa”.

Entre sus planes, figura compartir los videos en la plataforma de YouTube.

Contra la violencia doméstica

El año pasado Michelle se unió a la campaña de concienciación sobre la violencia de género “Rompe el ciclo”, realizada por la Fundación Motivación Humana. Haber experimentado una relación de pareja donde hubo un patrón de maltrato, la motivó a pronunciarse sobre este problema social.

“A mis 19, 20 años, tuve una relación bastante larga, de años, en que sufrí violencia doméstica”, confesó. “Fue bien doloroso en mi vida. Me impactó, pero gracias a Dios lo superé, pero uno nunca lo olvida”, sostuvo. “Sufrí violencia física y emocional. Tuve que hacer las cosas pertinentes con la ley. Llegué a esos extremos porque se llegó a esos límites. Lo sufrí una sola vez porque no fue consecutivamente que la persona me dio y seguí la relación. Me dio a la primera, y de la primera corté”.

Dentro de su propósito, se incluye alentar a través de su testimonio para salir de este ciclo dañino.

“Muchas de estas mujeres que han sufrido violencia doméstica no saben cómo salir de la depresión, del dolor”, lamentó. “Mi intención es motivar a todas esas mujeres a que luchen, a que alcancen sus sueños, que no se detengan en una depresión, que busquen ayuda profesional. Yo tuve que hacerlo en un momento de mi vida”, añadió con énfasis. “Yo busqué las herramientas necesarias para salir de la situación porque es una situación bien delicada y bien fuerte”.