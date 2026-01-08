“Esto no es un final, es una evolución”.

Así se expresó la locutora y modelo Michelle López Colombani, al revelar que no regresará al programa de “La Cura” de Salsoul 98.5 FM tras culminar su relación contractual.

López reveló su salida del espacio radial mañanero en un mensaje escrito para sus seguidores, donde informó que tras “conversaciones abiertas y respetuosas”, no logró llegar a un acuerdo económico para la renovación con Uno Radio Group, por lo que ambas partes decidieron darle fin a esta etapa.

“Me voy profundamente agradecida con la gerencia, mis compañeros y todo el equipo de Salsoul por la oportunidad, el aprendizaje y los momentos compartidos durante este tiempo”, expresó la también modelo, quien formó parte del proyecto radiofónico junto a José García “Candyman” y John Paul Vallenilla desde el 1 de agosto de 2024.

“Fue un camino de crecimiento, conexión con la audiencia y grandes experiencias que siempre llevaré conmigo”, agregó.

López manifestó que ahora arranca una “nueva etapa profesional”, con la mente y el corazón abiertos a nuevas oportunidades, tanto en el ámbito local, como en el internacional.

“Gracias a la audiencia por el cariño, el apoyo y los mensajes. Esto no es un final, es una evolución”, aseguró la locutora, quien adelantó que estará compartiendo pronto sus próximos proyectos.

“Se vienen cosas grandes”, concluyó.