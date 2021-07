Michelle Matos, mejor conocida en las redes sociales como “Michi” y quien se desenvuelve en la industria musical y trabajo comunitario mayormente a favor de las mujeres víctimas de violencia doméstica, presentó este domingo en Caguas su primer libro titulado “Cicatrices”.

“Todas tenemos una historia que contar y esta es la mía. Diariamente recibo mensajes de mujeres que se sienten inspiradas por mí pero no todas saben que yo también soy sobreviviente de violencia de género y con este libro comparto las herramientas que me ayudaron a poder superar este momento de mi vida”, comentó por escrito Matos, quien también fue nombrada entre las 25 mujeres más poderosas de la revista People en Español en el 2019 y es presidenta de Daddy’s House en República Dominicana donde alimentan y le brindan educación a niños de escasos recursos, como también ofrecen talleres a mujeres para la prevención de embarazos no deseados.

La actividad comenzó con una emotiva canción interpretada por Didier Hernández (MDO), basada e inspirada en la historia de Michelle. La actividad continuó con emotivos mensajes de sus allegados incluyendo a su hija Elizabeth Galindo y su mejor amiga Mireddys Gonzalez, quien fue la encargada de presentar a Michelle.

En uno de los momentos de la tarde se le preguntó a la autora por qué había titulado su libro “Cicatrices”, a lo que Matos respondió “durante el tiempo en el que estuve pasando una relación violenta tuve un accidente donde un perro me mordió el labio superior de la boca dejándome sin él. Esta experiencia fue muy dolorosa para mí y para mis allegados, sin embargo si ellos hubieran sabido todo lo que yo estaba viviendo en mi casa no tan solo físico sino emocional, lo que me había ocurrido con ese perro era un dolor menor. Por eso es que llame mi libro ‘Cicatrices’ porque las heridas físicas quien las ve puede tener empatía contigo pero las heridas del alma si no las expresas nadie se entera ni te pueden ayudar. Cuando sanan las heridas del cuerpo y las del alma quiere decir que ya están superadas y se convierten en cicatrices, que son el recuerdo de una herida que en algún momento dolió pero ya sanó”.

De igual forma, en cada oportunidad que se le presenta, Michelle Matos exhorta a todas las víctimas de violencia de género a alzar la voz y buscar ayuda. “Debemos hablar y contar siempre lo que nos está ocurriendo para así buscar la ayuda necesaria de profesionales que son los que nos brindan las herramientas para superar y salir de este tipo de situaciones”, concluyó la autora quien también aborda en su libro la trágica muerte del padre de su hija, el ex integrante de MDO Anthony Galindo, quien se privó de la vida el pasado mes de octubre y por ello expuso también la importancia de cultivar la salud mental y emocional.

El libro “Cicatrices” lo pueden conseguir a través de su página www.michellematospr.com o por Amazon.