Mick Jagger, el líder de la icónica banda de rock The Rolling Stones, es el claro ejemplo de que el amor no tiene tiene edad y es que, no solo sostiene una muy estable relación con la exbailarina Melanie Hamrick; quien es 43 años menor que él, sino que caminará al altar por tercera vez para unir su vida a la de su amada.

De acuerdo con el diario británico “The Mirror”, el rockero y la también escritora se habrían comprometido en matrimonio después de casi una década de noviazgo y un hijo juntos.

Aunque los rumores de una boda surgieron hace ya varios años, cuando Hamrick apareció con un enorme anillo de brillantes, según una fuente cercana la pareja, en esta ocasión van muy en serio, pues Jagger le habría pedido a su amada que se casara con él hace tan sólo unos días.

La fuente aseguró que fue Melanie quien se encargó de dar a conocer el compromiso, pues en el último evento al que acudió le confirmó a sus amigas que el cantante y ella ya estaban, oficialmente, comprometidos: . “Melanie estaba en el American Ballet Theatre y les dijo a sus amigas que estaba comprometida con Mick”, citó el diario.

Además, la fuente también explicó que la familia de Hamrick se encuentra sumamente feliz con la noticia, a pesar de que, por el momento, no hay una fecha exacta del enlace pues no tienen ninguna prisa por convertirse en marido y mujer: “La idea de compromiso tiene un significado muy importante para Hamrick, que es la madre de uno de los hijos de Jagger”, agregó la fuente.

Cabe destacar que, hasta el momento la noticia no ha sido confirmada ni desmentida por la pareja; sin embargo, el anillo que lució la bailarina y que despertó las sospechas no fue un obsequio reciente, incluso, ella ya había sido cuestionada al respecto y en ese entonces aseguró que la sortija era solo un regalo de promesa: “Es algo de lo que me tengo que reír. ¿Me ha dado Mick el anillo? Sí. Somos como dos adolescentes que se regalan cosas. En mi mente este anillo simboliza una promesa”. expresó.

La pareja se conoció en 2014, cuando Melanie acudió a uno de los conciertos de Jagger. comenzaron su noviazgo poco tiempo después y desde entonces se volvieron inesperables

En 2016, le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, Deveraux, el primero para la bailarina y el octavo para la estrella.