El regreso de Miley Cyrus a los escenarios, luego de estar encerrada por más de un año en su casa por la pandemia, no fue exactamente como la actriz y cantante lo había imaginado.

La exestrella de Disney sufrió un ataque de pánico en el festival Summerfest 2021 de Milwaukee, que se llevó a cabo en Wisconsin, Estados Unidos, y aunque sus seguidores no se percataron, fue la misma intérprete quien detuvo el concierto para sincerarse sobre lo que había ocurrido minutos antes.

“Hace un par de canciones, cuando las luces se apagaron me volví hacia Stacy (Jones, director musical y baterista de su banda) a quien conozco desde los 12 años, y le dije que me sentía como si estuviera teniendo un ataque”, comenzó diciendo la protagonista de “Hannah Montana”.

Miley, de 28 años de edad, detalló que esta es una evidente secuela que le ha dejado la pandemia. “Durante el último año y medio he estado aislada. Impresiona mucho estar de vuelta en un lugar que antes solía sentirse como una segunda casa… Ya no me siento así por todo el tiempo que pasé encerrada en casa”, comentó.

Conforme la cantante explicaba cómo se había sentido y lo difícil que había sido ese momento, el público solamente la ovacionaba.

Y aunque no fue un buen momento, Miley dijo que si hay algo bueno que ha traído la pandemia es el hecho de que las personas ahora están permitiendo ver su lado más real. Ella no es la excepción.

“Sé que esto ha sido muy drástico. Es una situación alarmante y terrorífica, y salir de ella también da algo de miedo. Estamos permitiendo que la gente nos vea en nuestro estado más vulnerable, aislados, heridos, asustados…creo que eso es algo que nos empodera”, añadió.

La cantante finalizó su intervención asegurando que si hablaba de los problemas de salud mental que la afectan a ella es porque sabe que muchas más personas atraviesan por lo mismo.

“Quiero ser honesta, porque siéndolo también siento menos miedo. Estoy volviendo a acostumbrarme al escenario, porque no hay ningún sitio más en el que quiera estar”, detalló.

Esta no es la primera vez que Miley se refiere a sus problemas de salud mental, pues en junio de 2020 dijo en el podcast The Big Ticket de Variety que tiene “muchos problemas de adicción y salud mental”.