Miley Cyrus y Liam Hemsworth eran una de las parejas más icónicas de las alfombras rojas en eventos musicales y sus diez años de amor -coronados con una boda secreta- parecían sellar su unión.

Sin embargo, todo terminó en un conflictivo divorcio que aún sigue causando polémica. La cantante habló sobre el tema y explicó: “Todos se perdieron de una parte importante”.

En agosto del año pasado la intérprete y el actor anunciaron su separación, apenas ocho meses después de su casamiento. Los jóvenes habían tenido varias idas y vueltas a lo largo de la década en la que estuvieron juntos, y aunque aseguraron que había sido en “buenos términos”, el tiempo demostró lo contrario.

La primera en despertar la polémica fue Cyrus, al salir a la luz fotos de la cantante besándose con la bloguera Kaitlynn Carter en un yate en Capri, Italia. Después hubo otras versiones en defensa de la ex “Hannah Montana”, que apuntaban contra Hemsworth: fuentes cercanas a la artista afirmaron que se habían separado porque el actor llevaba una vida de excesos de alcohol y drogas.

Todos esos reclamos cruzados quedaron atrás, y ya pasó un año desde que firmaron su divorcio. Durante diez meses Cyrus estuvo en pareja con otro actor y cantante australiano, Cody Simpson, pero actualmente se encuentra soltera.

“Mi divorcio fue un asco”

En una entrevista en el podcast The Joe Rogan Experience la cantante habló sobre su separación de quien fue “el hombre más importante de su vida”.

“Recientemente pasé por un divorcio muy público que apestó, fue un asco por cómo se habló del tema”, sentenció.

“Lo que realmente apestaba no era el hecho de que alguien a quien amaba y yo nos diéramos cuenta de que ya no nos amábamos como solíamos hacerlo; eso puedo aceptarlo, pero lo que no puedo aceptar es ‘ser la villana’, y todas esas historias sobre nuestra relación”, continuó Cyrus.

Luego le habló directamente a todos los que la criticaron por la “velocidad” con la que se puso nuevamente en pareja con una mujer.

“Es simplemente sorprendente para mí que el público piense que no hay una brecha en el tiempo que quizás no hayan visto, y que eso podría ser lo que condujo a mi divorcio”.

Sin titubear, la artista pop aseguró que los medios de comunicación contaron siempre su historia “atrasada”, porque cuando salían a la luz algunos detalles, ya eran “viejos conflictos” de la pareja.

“Para muchos un día yo era feliz en las alfombras rojas, y al día siguiente me besaba con una amiga en Italia. ¿De verdad?”, ironizó.

“La verdad es que hubo un tiempo entre esos hechos que nadie vio, hubo partes importantes que todos se perdieron”, sentenció. En este sentido, insistió en que la información “no es instantánea”, y que muchos detalles solo los saben los protagonistas de un matrimonio.

El fin de su amor con Hemsworth

En otra entrevista con Zane Lowe en el podcast New Music Daily la cantante admitió que Midnight Sky, la nueva canción de su último disco, She is Miley Cyrus, habla sobre el fin del amor con Hemsworth.

En el estribillo de la melodía, la intérprete expresa: “Nací para correr, no pertenezco a nadie y no necesito que tú me ames”.

Entre otras anécdotas, Cyrus contó detalles íntimos de su relación. Confesó que perdió la virginidad a los 16 años precisamente con quien luego se convirtió en su marido, pero a su vez reveló que a sus 12 años tuvo un acercamiento sexual con dos mujeres. Por este motivo hace algunos años le dijo a sus fanáticos que se identificaba como “pansexual”, ya que siente que se enamora de las personas, y no de su género.