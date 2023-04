Millie Bobby Brown y su novio Jake Bongiovi compartieron un feliz y romántico momento con sus seguidores en redes sociales, donde presumieron unas fotografías en las que se declararon amor eterno; la pareja se comprometió.

En una de las instantáneas, la actriz de “Stranger Things” luce un enorme anillo y una gran sonrisa, ambos aparecen en la playa abrazados y felices.

La intérprete de “Eleven” escribió un fragmento de la canción “Lover”, de Taylor Swift: “I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all”, lo que se traduce como: “Te he amado tres veranos ahora, cariño, los quiero todos”.

Con estas palabras, Brown y Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi, alborotaron a sus seguidores, quienes en pocos minutos llenaron de comentarios la foto en blanco y negro que posteó la actriz, la cual, en pocas horas, suma más de 4 millones de “likes” .

Más de “Stranger Things”

Millie Bobby Brown saltó a la fama luego de haberle dado vida a la protagonista de “Stranger Things”, además de haber interpretado recientemente a Enola Holmes, la hermana menor del famoso Sherlock Holmes, a cargo de Henry Cavill.

Bongiovi, quien también es actor y productor, publicó otra fotografía del momento, en la que no se aprecia el anillo pero se puede ver a la pareja vestida de blanco en la playa.

La exitosa serie “Stranger Things” estrenará su versión animada en Netflix, el servicio de streaming que ha servido de escaparate para las cuatro temporadas de la producción original, anunciaron desde la propia plataforma este lunes.

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la icónica saga, volverán a trabajar juntos en esta serie que aún no tiene nombre oficial ni fecha de lanzamiento y de la que se desconocen casi todos sus detalles.

Entre ellos, el que más interesa a los seguidores de la franquicia: si actores protagonistas como Millie Bobby Brown, Finn Woolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Joe Keery, David Harbour y Charlie Heaton pondrán voz a alguno de los personajes.