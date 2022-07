Luego de que por meses, los fanáticos de la exitosa serie “Stranger Things” especularan que el personaje Will Byers es gay, el actor Noah Schnapp finalmente lo confirmó.

Fue en entrevista con “Variety” que el joven de 17 años terminó con la duda de los seguidores, pues explicó que había dejado con incertidumbre la faceta del personaje porque no quería arruinar los últimos dos capítulos de la cuarta temporada que se estrenó en Netflix el pasado 27 de mayo.

El actor contó que a diferencia de las primeras temporadas, en donde el personaje se enfrenta a momentos oscuros, en esta última lucha por encontrar su identidad personal.

“Quiero decir, está bastante claro esta temporada que Will siente algo por Mike. Han estado sacando eso intencionalmente en las últimas temporadas. Incluso en la temporada 1, insinuaron eso y poco a poco creció esa historia”.

Will ha sido uno de los personajes más queridos por los seguidores, ante esto, Noah selañó que es gracias a su naturalidad.

El actor declaró que la conexión que siente el público con el personaje es porque es un ser que no encaja en ninguna parte y tiene miedo a no ser aceptado por los demás así como por Mike Wheeler, su mejor amigo y quien es protagonizado por el canadiense Finn Wolfhard.

“(Will) se siente como un error como si no perteneciera [..] siempre se ha sentido así. Todos sus amigos tienen novias y todos encajan en diferentes clubes”, expresó.

A lo largo de la serie podemos ver que Mike no se percata de los sentimientos de Will y es hasta el penúltimo capítulo donde se confiesa con un discurso en el que habla desde la perspectiva de Eleven ( Millie Bobby Brown), ya que le dice que ella aún lo necesita, sin embargo, después del mensaje, Will se echa a llorar, lo que dejó claro a los espectadores qué sucedía con los sentimientos del personaje.

El actor dijo al medio que en la grabación de la escena estuvo llorando todo el día porque comenzó desde la mañana y siguió después del almuerzo, sin embargo, le fue divertido ya que le gusta meterse en la piel de Will.

“Esta escena fue muy importante para él, porque realmente solidificó esa verdad, que ama a su mejor amigo y no sabe cómo decírselo”.

La escena donde Schnapp llora se hizo viral y llegó a inspirar algunos memes, ante esto el actor reconoció que ha visto algunos de ellos y no tiene uno favorito.

“No puedo pensar en nada específico, pero es increíble y, sinceramente, se siente muy bien obtener ese reconocimiento por esa escena”, concluyó.