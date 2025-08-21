Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en padres
“Estamos más que emocionados de comenzar este hermoso capítulo”, expresó la joven pareja.
La actriz británica Millie Bobby Brown, conocida por su papel en Stranger Things, se convirtió en madre por primera vez junto a su esposo, Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi.
La joven pareja compartió la noticia este jueves a través de Instagram, donde revelaron que adoptaron a una niña.
“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé a través de la adopción. Estamos más que emocionados de comenzar este hermoso capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces fuimos tres”, expresaron en una publicación conjunta.
Brown, de 21 años, y Bongiovi, de 23, iniciaron su romance en 2021, después de haberse conocido por Instagram, y en 2022 la actriz contó que primero fueron amigos antes de comenzar una relación.
La pareja se casó en secreto en mayo de 2024.