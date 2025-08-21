La actriz británica Millie Bobby Brown, conocida por su papel en Stranger Things, se convirtió en madre por primera vez junto a su esposo, Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi.

La joven pareja compartió la noticia este jueves a través de Instagram, donde revelaron que adoptaron a una niña.

“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé a través de la adopción. Estamos más que emocionados de comenzar este hermoso capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces fuimos tres”, expresaron en una publicación conjunta.

Brown, de 21 años, y Bongiovi, de 23, iniciaron su romance en 2021, después de haberse conocido por Instagram, y en 2022 la actriz contó que primero fueron amigos antes de comenzar una relación.

La pareja se casó en secreto en mayo de 2024.