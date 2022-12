La cantante puertorriqueña Millie Corretjer celebró hoy el quinceañero de su hija Nina y los 17 años de su hijo Oscar.

A través de las redes sociales, la artista recordó a sus hijos mediante imágenes que muestran momentos especiales a través de los años, incluyendo una toma del vestido de quinceañera de Nina.

“Hoy cumplen mis chicos grandes. Oscar G 17 y Nina 15. Orgullosa de los dos y agradecida a Dios por permitirme estar junto a ellos todos los días de sus vidas y verlos crecer. Ser parte de cada momento, es un privilegio que llevo en mi corazón y no lo cambiaría por nada ni nadie. Le pido a Dios los guarde, dirija y bendiga hoy y siempre y que me guíe a mí, para continuar esta hermosa labor que me ha regalado Dios. Los amo, Mama”, manifestó la artista en sus redes.

Ambos menores son frutos de la unión de la artista con el excampeón de boxeo, Óscar de la Hoya. La pareja, que se separó en el 2018, tuvo un tercer retoño, Victoria, quien actualmente tiene 8 años.