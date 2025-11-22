La modelo y empresaria Mimi Pabón compartió en sus redes sociales un momento emotivo y significativo que vivió en Jordania recientemente.

Allí, en el río Jordán decidió bautizarse de manera simbólica, como ella misma describió la acción.

"El bautismo en el río Jordán sigue siendo un poderoso símbolo de fe, historia y renovación espiritual“, escribió en instagram junto a un vídeo en el que se le ve sumergirse en las aguas del lugar.

“Estamos en el lugar donde bautizaron a Jesús y varias chicas se motivaron a bautizarse y yo también”, describió antes del acto.

La modelo contó que aunque está bautizada por la iglesia católica desde pequeña, quiso hacerlo ahora de adulta de manera consciente en el “lugar original del bautismo de Jesús, frente a Jerico en la frontera con Israel".

Aseguró que se sintió refrescada y contenta de haber vivido la exoeriencia.