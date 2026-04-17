Agraviada y molesta se encuentra la actriz Alexandra Malagón por la difusión de videos difamatorios en contra de su esposo, el cantante Gilberto Santa Rosa.

Y es que en distintas plataforma de las redes sociales, personas mal intencionadas han difundido distintos videos donde se lacera la imagen del “Caballero de la Salsa”.

En uno de los videos aparece el veterano salsero cantando en un show en Estados Unidos el tema “Conciencia” y en medio de la grabación se escucha un “voice over” diciendo que ese tema lo estaba interpretando al ver a su esposa entre el público besando a otro hombre. En otros pietajes aparace Gilbertito recomendando pastillas para adelgazar y el video de su concierto íntimo que grabó en diciembre pasado y se utilizó para la celebración del mes de los enamorados fue alterado.

“Esta gente extrajeron material del video y prepararon otro, donde alegan que Gilberto Santa Rosa se había declarado ‘gay’. Cogieron hasta fotos de mi boda y dijeron que él se habia arrepentido de haberme engañado”, dijo a este medio Malagón.

“Ese video tuvimos que bajarlo de YouTube con un abogado, porque el señor que estaba detrás de eso estaba monetizando con ese material, porque tenía muchos seguidores. No sé cómo la gente tiene tanta creatividad y maldad para querer hacerle dañó a la carrera intachable de un hombre que le ha dado gloria a Puerto Rico y tiene hasta tres nietos”, cuestionó la también animadora.