El locutor Jorge Pabón, mejor conocido en el ambiente del entretenimiento como “Molusco”, decidió aprovechar los últimos minutos de su pódcast, Molusco TV “El refugio”, de este jueves, para reaccionar a las duras declaraciones que hizo su exesposa Claudia Morales donde reveló que la causa del divorcio de ellos hace dos años fue a causa de una infidelidad por parte del tabién productor.

“Cuando anuncié que estaba soltero, lo menos que yo esperé es que la mamá de mis hijos iba a hacer un escrito en el día de hoy donde habla con mucho dolor. Les tengo que admitir que cuando lo leí, describe claramente el tipo que fui muchos años de mi vida cuando estaba casado con ella. Sin duda alguna, muchas de las cosas que ella describe ahí son ciertas, sin duda alguna. No me puedo parar frente a una cámara a decir que ella miente. Tiene mucha razón en lo que escribe”, se sinceró y aprovechó para confirmar que a la deslealtad a la que Morales se refirió en una extensa publicación en Instagram se trató de una infidelidad de su parte.

“Yo toda la vida he sido frontal, no tengo problemas en decir: sí, yo le fallé a la mamá de mis hijos, yo fui infiel. Cuando leo este escrito es incómodo porque es una reacción a una acción mía en un momento dado, y que evidentemente no ha sanado”, agregó.

El locutor también dijo que ante esa situación buscó ayuda para sanar.

“Yo necesitaba empezar a limpiar, a sanar y a ser mejor persona. Yo fui basura muchas veces. El hecho de tu ser infiel, tú te conviertes en una porquería y tú tienes que vivir con eso todo el tiempo porque dañaste y yo dañé”, sostuvo.

Sobre Morales, quien es la madre de sus dos hijos, dijo que siempre será “una persona que voy a adorar toda la vida” y que no tiene ningún tipo de rencor por su escrito.

El jueves, luego de que Molusco revelara que se encontraba nuevamente soltero, Morales acudió a las redes sociales donde se desahogó en un extenso escrito y reveló las causas de su divorcio con el locutor.

En declaraciones escritas publicadas en su cuenta de Instagram, esta alegó que el divorcio de hace dos años se produjo por una infidelidad por parte de su expareja.

“He aguantado años callando la verdad primero, por profundo amor a mis hijos y segundo, para no se criticada, pero ya estoy demasiado cansada de ser parte del show del Sr. Pabón”, sostuvo Morales, al comienzo de la misiva, resaltando que “necesito que sea mi corazón el que hable”.

“Aunque él se burle de las personas que sacan verdades a la luz, luego de años, yo creo que nunca es tarde para decir que él me fue desleal, que ese pecado nunca fue mío, que el dolor de la traición no se borra fácilmente y, a veces, dura mucho más de la que uno mismo quisiera”, acotó, al tiempo que resaltó que su entonces esposo es de las personas “que ven rostros bonitos, cuerpos atractivos”, a la vez que colocó la “fama” por encima de su familia.

Esta también expresó que no habrá un próximo intento de reconciliación, asegurando que se sintió manipulada en este intento fallido. Entretanto, exhortó a los seguidores de la figura a que “dejen de idealizarlo”.

“Aclaro que estas serán mis únicas expresiones al tema. Aún corriendo el riesgo de que él haga su ‘media tour’ y posiblemente diga muchas medias verdades para su beneficio. Yo NO responderé a nada”, finalizó.

Ambos sucesos surgieron al momento en que “Día a día” diera a conocer que el líder de “La tendencia de Molusco” borró la entrevista que le hizo a su expareja de más de 20 años a principios de 2025.

Igualmente, el también jefe de “Molusco TV” había publicado una imagen donde mostró una sortija que le regaló a Morales en Nochebuena del año pasado, anunciando que se iba a casar nuevamente. No obstante, dicha publicación también desapareció.