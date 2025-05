Jorge Pabón, mejor conocido como “Molusco”, confirmó hoy que se separó una vez más de su exesposa, Claudia Morales, con quien se había reconciliado a principios de este año tras su divorcio en abril de 2023.

El radiolocutor dio a conocer la ruptura con su entonces pareja luego de una pregunta que le realizara la periodista Sylvia Hernández en una entrevista que subió en su canal de YouTube.

“Es algo para lo que no me preparé, no sabía que me ibas hacer esa pregunta. No obstante, yo no dejo de ser parte de la farándula del país, y cuando salió eso ayer, lo vi, mucha gente me ha escrito. Yo no voy a profundizar en el asunto. No quiero entrar en detalles sobre mi vida sentimental”, sostuvo el también productor, quien al ser cuestionado por la también colaboradora de “Día a día” de Telemundo sobre su estado civil, este le respondio que, “en resumidas cuentas, sí”, está soltero.

Pero el empresario resaltó que la separación no se dio por la intervención de terceras personas.

“Él me fue desleal”

Tras Molusco confirmar su separación de su entonces esposa, Claudia Morales recurrió a sus plataformas sociales para ofrecer su versión de los hechos, asegurando que el locutor “me fue desleal”.

En declaraciones escritas publicadas en su cuenta de Instagram, esta alegó que el divorcio de hace dos años se produjo por una infidelidad por parte de su expareja.

“He aguantado años callando la verdad primero, por profundo amor a mis hijos y segundo, para no se criticada, pero ya estoy demasiado cansada de ser parte del show del Sr. Pabón”, sostuvo Morales, al comienzo de la misiva, resaltando que “necesito que sea mi corazón el que hable”.

“Aunque él se burle de las personas que sacan verdades a la luz, luego de años, yo creo que nunca es tarde para decir que él me fue desleal, que ese pecado nunca fue mío, que el dolor de la traición no se borra fácilmente y, a veces, dura mucho más de la que uno mismo quisiera”, acotó, al tiempo que resaltó que su entonces esposo es de las personas “que ven rostros bonitos, cuerpos atractivos”, a la vez que colocó la “fama” por encima de su familia.

Esta también expresó que no habrá un próximo intento de reconciliación, asegurando que se sintió manipulada en este intento fallido. Entretanto, exhortó a los seguidores de la figura a que “dejen de idealizarlo”.

“Aclaro que estas serán mis únicas expresiones al tema. Aún corriendo el riesgo de que él haga su ‘media tour’ y posiblemente diga muchas medias verdades para su beneficio. Yo NO responderé a nada”, finalizó.

Ambos sucesos surgieron al momento en que “Día a día” diera a conocer que el líder de “La tendencia de Molusco” borró la entrevista que le hizo a su expareja de más de 20 años a principios de 2025.

Igualmente, el también jefe de “Molusco TV” había publicado una imagen donde mostró una sortija que le regaló a Morales en Nochebuena del año pasado, anunciando que se iba a casar nuevamente. No obstante, dicha publicación también despareció.