El locutor Jorge Pabón “El Molusco” reveló este viernes que se separa de su esposa, Claudia Morales, con quien mantuvo una relación de más de 20 años.

Pabón dio a conocer la decisión en una carta que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde le agradeció a sus seguidores por el espacio que le han ofrecido como figura pública.

"Gracias por el espacio, corillo", escribió el locutor Jorge Pabón "El Molusco"

“Como saben y conocen, siempre he ido de frente y digo las cosas como las pienso y las siente mi corazón. Hoy no será la excepción, y estemos de acuerdo o no con mi estilo de proceder o comunicar, de seguro tenemos en común y saben que, para mí, lo más importante en mi vida es mi FAMILIA”, expresó el también productor.

“Por este motivo hago público que, luego de 20 años de relación, Claudia y yo, hemos tomado la difícil decisión de separarnos. Este proceso lo llevaremos con la amabilidad, el respeto mutuo y el apoyo que nos ha caracterizado durante todos estos años, por el bien de nosotros y de nuestros hijos”, manifestó.

Jorge Pabón "el Molusco” y su esposa Claudia Morales en el concierto de Marc Anthony en el año 2015.

No obstante, Pabón aprovechó la misiva para elogiar a Morales, quien destacó como una “mujer excepcional, es la madre de mis hijos, un gran apoyo para mí y mi carrera y que, a pesar de yo ser una figura pública, siempre he cuidado su entorno y privacidad”. De esta relación, ambos comparten a Paula y Ocean Pabón.

“Al público, a los medios, colegas y amigos, les estaré agradecido que, en la medida que puedan, respeten que ella no es una figura pública y nos permitan pasar este proceso en privacidad”, puntualizó.