Hace 10 años, o tal vez menos tiempo, Jorge Pabón “El Molusco”, no hubiera admitido haber sido homofóbico y machista, y muchos menos reconocer que los boicots en contra de su personalidad a través de la radio, eran bien merecidos.

“He tenido momentos difíciles, cuando al principio empezaron los boicots en el programa mío de radio. Esos fueron momentos difíciles, porque aunque los supe mantener bastante bien, no dejan de ser momentos duros y después de tanto tiempo, analizas esos boicots y por las razones que eran, tú puedes, hoy en el 2021, admitir que muchos de ellos fueron bien ganaos’”, aceptó el también intérprete de comedia en el podcast que mantiene el presentador Francisco Zamora en YouTube.

La admisión la hace tras un ejercicio de aprender y desaprender a través del tiempo, dijo, y que en la actualidad lo llevan a afirmar que sus conductas respecto a la comunidad LGBTTQ+ y a la mujer, dejaron de ser violentas.

“He tenido que re-educarme porque no me voy a estar justificando... Antes vacilarte un gay en el aire (era el chiste del momento), ahora es un tema, y he tenido que re-educarme. Empezar una educación de cero”, afirmó. “Lo que está mal, está mal. Empecé bien joven en radio, entonces lo que en aquel momento era un vacilón, de repente 10 años después te están diciendo que no lo es”.

La transformación en que manera de pensar comenzó a cambiar cuando su nombre trascendió más allá de la cabina de radio que manejaba. Pasó de hacer radio por diversión, o para “curarme”, a tener que hacer conciencia sobre lo que hacía o decía.

“Entonces ser relevante en el país es cool, pero es una responsabilidad terrible, porque la gente te exige cosas que ni te tocan, a mí no me toca... Pero cuando empecé a ser relevante se convirtió en un problema grave para mí, porque ya dejé de divertirme y ahora tenía que cuidarme”, sostuvo.

Yo fui homofóbico, yo fui machista, claro que sí, si nos criaron así, te crían homofóbico, te crían machista” - Jorge Pabón "El Molusco", locutor, productor e influencer

Aseguró que dejó de burlarse y de violentar verbalmente, tanto a los gays y demás miembros de la comunidad LGBTTQ+ como a las mujeres, porque “sé que no es una falta de respeto” y no necesariamente porque es padre de una preadolescente.

“Aunque no tuviera hija, no lo hago, porque está mal. Mi tío es homosexual y no lo hago por mi tío, no lo hago porque está mal... Incluso tenemos un personaje que se llama Yoyo Ferrán, que es gay, y nosotros dejamos de vacilar con su sexualidad hace años”.

Molusco es el anfitrión y productor del espacio de radio “Molusco y Los Reyes de la Punta” en Mega (SBS), además es el gestor del canal Molusco TV en YouTube.