El locutor, productor e intérprete de comedia, Jorge Pabón “El Molusco”, no solo está logrando bajar el peso que se propuso, sino que su salud también se está beneficiando.

Ayer compartió en sus redes sociales un montaje de dos fotografías, con siete meses de diferencia, que claramente evidencian el progreso a partir de la determinación de someterse a una operación bariátrica el pasado 12 de mayo.

Primera foto ayer en Bellas Artes



Segunda foto hace 7 meses entrevista Anuel AA y Ozuna



Hoy peso 215 libras para un total de 76 libras menos. Lo mejor de todo esto es que YA no duermo con la máquina de apnea del sueño 🙏🏽💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽 #ElMolu 🎧 pic.twitter.com/l4z4L3YkE5 — Molusco 🎧 (@Moluskein) August 29, 2021

La determinación de someterse a ese procedimiento no solo era parte de su batalla por años contra el sobrepeso, sino un paso a favor de su salud, pues había sido diagnosticado con apnea del sueño, lo que le estaba obligando a dormir con una máquina para normalizar su respiración.

La imagen compartida, no solo celebra que actualmente pesa 215 libras, 76 menos, sino también la satisfacción que le provoca no depender más de la máquina para dormir.

“Hoy peso 215 libras para un total de 76 libras menos. Lo mejor de todo esto es que YA no duermo con la máquina de apnea del sueño”, publicó el influencer.

En una entrevista con Primera Hora en el pasado junio, Molusco confesó su frustración al saber que sus problemas de salud estaban completamente ligados al sobrepeso.

“Eso fue el jaque mate porque la apnea del sueño la provoqué yo con la obesidad, haciendo lo que me da la gana con la comida, mala alimentación y dije, ‘Dormir con una máquina realmente me resulta algo frustrante’, y me molesté conmigo”, compartió. “Yo duermo con una máquina todas las noches. Y lo que hice fue que la alquilé, porque el doctor me dijo, ‘Alquílala, porque si vas a rebajar, hay un porcentaje enorme de que se te vaya la apnea del sueño y te la tenga que quitar’”, dijo entonces.