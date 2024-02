El locutor y productor Jorge Pabón “Molusco” cierra su ciclo con la cadena de radio y televisión Spanish Broadcasting System (SBS).

Fue el propio Molusco quien hizo el anuncio a través de un video que colgó en su canal en la plataforma de YouTube y, según trascendió, la decisión respondió a un tranque en la negociación de su contrato.

Tras hacer un repaso de su carrera en la radio y agradecer las oportunidades que le brindó SBS, el comunicador compartió el anuncio que jamás imaginó que daría, según dijo.

“Hoy, desde lo más profundo de mi corazón y con un sentimiento -tengo sentimientos honestamente-, pero hoy voy a dar un anuncio que en mi vida esperé dar: El próximo 14 de febrero la era de Molusco en la Mega terminó”, dijo fijamente a la cámara.

El locutor no precisó las razones de su salida. No obstante, expresó que lamentaba que no haya podido llegar a un acuerdo y no descartó que más adelante vuelva a encontrarse en ese camino.

“Le agradezco eternamente al señor Raúl Alarcón que siempre tenemos la oportunidad de hablarnos a través del teléfono, me abrió las puertas de su casa, me senté con él, lo hemos hablado, lo considero mi amigo, pero él no deja de ser un negociante y yo no dejo de ser un negociante, así que en esta ocasión no pasa nada”, expresó antes darle las gracias a todo el entorno que tuvo en la emisora por el trabajo realizado.

“Mi carrera de la radio se la debo básicamente a SBS, porque SBS un día me puso en una silla y me dijo ‘Molusco, trabaja’, y me dejaron trabajar. Aprendí de mis errores, en cada metida de pata, en cada boicot siempre estuvieron allí para apoyarme” - Jorge Pabón "Molusco", locutor y productor

Con la salida del programa “Molusco y Los Reyes de la Punta”, también saldrá del aire el espacio deportivo “La Garata de La Mega”.

“Estoy loco de anunciarles las grandes noticias de los nuevos horizantes donde vamos a estar jangueando próximamente. Vienen cosas muy buenas, la realidad del caso es que no nos podemos detener, tenemos que seguir y si en un lugar no estamos de acuerdo, seguimos caminando, con la frente en alto, sin miedo, con valentía y con ganas y con mucha hambre”, puntualizó.

Anunció que prontamente estarán listos su nuevos estudios de grabación.

Como parte del mensaje, Molusco pasó revista sobre el crecimiento de su plataforma Molusco TV y sin decir nada directamente, sugirió que ese crecimiento pudo haber tenido alguna relación con esta separación profesional.

“Cuando en el 2020 abro este canal de YouTube -aunque existe desde el 2010, pero en el 2020 fue que comencé a subir contenido a diario-, nunca lo abrí con el motivo, propósito, de que se convirtiera en el monstruo que es. Aunque siempre he trabajado para crear grandes cosas, no era la idea en YouTube. Era simplemente tener una plataforma para poder hablar fuera de la radio”, indicó.

El programa “Molusco y Los Reyes de la Punta” tuvo una duración de seis años, mientras que “El Goldo y la Pelúa” se extendió por 10.

Molusco no mencionó qué pasará con los demás talentos del espacio radial, Pamela Noa, Alí Warrington y Robert Fantacuca.