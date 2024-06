Las bromas de mal gusto, las tardanzas, su separación laboral abrupta, los cambios físicos en su físico, sus papelones en las redes sociales, hasta cómo el sexo cambió al cumplir al llegar a los 40 años, nada estuvo fuera de límites.

Los locutores Jorge Pabón “Molusco” y Angelique Burgos “La Burbu” se unieron ayer en la primera función de su comedia “Molusco vs. La Burbu”, donde ambos locutores llegaron a hacer las paces, no sin antes sacarse todos los trapitos sucios a la luz desde el Coca Cola Music Hall.

Algunos de los seguidores de las personalidades radiales llegaron al recinto del Distrito T-Mobile para apoyar a una de las parejas más famosas de la radio boricua, algunos vestidos de negro para solidarizar con el “Team Molusco”, así como otros vestidos de magenta para representar el “Team Burbu”.

No obstante, aquellas personas que estuvieron en una posición neutro no dejaron de disfrutar el espectáculo solo para adultos, donde lograron conocer algunas intimidades de los animadores, quienes no desperdiciaron un minuto para “arrastrarse” uno al otro en tarima.

Team Molusco vs. Team Burbu

El comienzo de la presentación se dio con un segmento donde decenas de celebridades locales, desde Ednita Nazario, Jowell, Javier de Jesús “El Machazo”, Alejandro Gil, Danilo Beauchamp, Julián Gil, Raymond Arrieta, Carlos Ponce, Alexandra Fuentes, entre muchos otros, para tomar bando a favor del propietario de “Molusco TV” o la creadora de los “Burbu Splashes”.

Aunque algunos tuvieron la dificultad de apoyar a solo una de las personalidades, y otros aprovecharon el momento para insultar al también creador de contenido en YouTube, una de las sorpresas en esta intervención fue el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.

“Yo siempre he sido ‘Team Molusco’, desde hace años tenemos una muy buena amistad, pero ahora que está contra La Burbu, Burbu tiene lo suyo. Voten por cualquiera de los dos, lo importante es que no voten ni popular ni penepe”, expresó el actual secretario general sobre la pareja, quien conquistaron las ondas radiales por más de una década en el programa “El Gordo y la Pelúa” de “La Mega 106.9 FM”, pero que el mismo se disolvió tras su ruptura en 2018, donde cada uno tomó su propio rumbo.

De hecho, otra sorpresa para el público fue la aparición de Rodrigo Romeh y Aleska Génesis, los exhuéspedes de la cuarta edición de “La casa de los famosos”, donde cada uno decidió respaldar a Molusco y Burbu, respectivamente.

Instrospección a los 40

Ambas estrellas tuvieron la oportunidad de ocupar el escenario para conectar, y en cierta forma, sincerarse sobre sus polémicas íntimas y cambios de vida al llegar a los 40 años de edad.

Molusco, por su parte, tuvo el primer turno al bate comenzando a hablar sobre su vida tras finalizar su matrimonio de más de 20 años, Claudia Morales, y lo difícil que ha sido reintegrarse al “dating life” en 2024, donde sus seductores guiños de ojo que efectuaba en su juventud ya no conquistaba corazones como antes.

Igualmente, este se adentró a lo que ha sido su intimidad tras la cirugía bariátrica que se realizó en mayo de 2021, y cómo el mismo cambió su manera de mirar su órgano genital, al tiempo de cómo este se desenvuelve en la estimulación sexual.

Mientras tanto, La Burbu llegó a la tarima a desahogarse sobre cómo anhela que su cuerpo funcionara igual a cuando tenía sus 20 años, cómo necesita un cojín para tener sexo con su esposo de más de 14 años, el baloncelista Larry Ayuso, y su más reciente cambio de las “tacas” a “las chancletas dignas de una dama fina” para sobrevivir las fiestas. Igualmente, la fajardeña aprovechó el momento para vacilarse a su excompañero de cabina, particularmente al tirar una “puya” sobre la edad de la novia de Molusco, la exponente del género urbano Janielys Maldonado, mejor conocida como Elysanji.

Incluso, en la presentación, la empresaria expresó que el lider del podcast “El Refugio” está abriendo un centro de cuido, y mostró una imagen de sus hijos Ocean y Paula Pabón, junto a la cantante, en una guardería.

Reaparecen “Buchi” y “Yoyo Ferrán”

En la puesta en escena no faltaron algunos de los personajes más importantes de “El Gordo y la Pelúa” tras siete años de ausencia.

Uno de esos fue la mecánica “Buchi”, interpretada por el mismo Jorge Pabón, quien se reencontró con La Burbu y trabajó los comienzos de su próxima plataforma digital “bien femenina”, donde buscaría ayudar a mujeres a reencontrarse con sus “deseos reprimidos”.

Mientras tanto, Robert Fantacuca se trepó a la tarima para interpretar al chismólogo “Yoyo Ferrán”, que cautivó a los presentes con su frase “no digas que no, si sí”, a la vez que finalmente limó asperezas, a su modo, con la dueña de “Burbu Store”.

¿Viene podcast nuevo?

Ambos veteranos locutores se presentaron a tarima haciéndose la pregunta “¿tú sabes por qué yo estoy aquí?”, que venía acompañado de insultos, improperios y señalamientos sobre malas mañas que tenían cada uno en el espacio radial que compartieron bajo la emisora de Spanish Broadcasting System (SBS).

Sin embargo, cuando esa pregunta se repitió al final del programa, el tono cambió y el público se conmovió con lo que ocurrió en ese instante.

“Fuera de broma. Yo estoy aquí porque realmente siempre es bueno reencontrarse con gente que uno quiere. Juntos éramos indestructibles”, aseguró Molusco.

Burbu, por su parte, se emocionó, y le ripostó a su colega que “siempre es bueno en la vida y saludable, dejar resentimientos atrás y empezar de cero.

“Por eso yo estoy aquí”, destacó la locutora, antes de abrazar fuertemente al presentador.

“Te quiero, gordo… Te quiero, pelúa”, se dijeron uno al otro, al tiempo que, en pantalla, apareció un logo con un micrófono y el título de “Molusco y Burbu”, abriendo la posibilidad de un posible espacio colaborativo en un futuro no muy lejano.

Hasta el momento, se conoce que La Burbu se encuentra en negociaciones de un nuevo contrato en SBS tras su contrato de “El Despelote de La Nueva 94″ con Rocky “The Kid” expirar el mes pasado.

La comedia “Molusco vs. La Burbu” continúará este viernes, 7 de junio, y seguirá presentándose hasta el domingo, 9 de junio.