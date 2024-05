“¡Caer aquí, realmente, ha sido un escape!”, así se expresó Monique Sánchez, quien asegura que está “como en Disney” al representar el rostro nuevo del programa de juegos “Puerto Rico ¡Gana!” de Telemundo Puerto Rico, que celebra su quinto aniversario este domingo, Día de las Madres.

La modelo -quien acompaña a sus colegas Ariette Banchs y Stephanie Font a diario en el Estudio 1 Eddie Miró- reflexionó con Primera Hora sobre la nueva oportunidad que tiene en la pantalla chica a un año de su breve exposición en “La casa de los famosos 3″, donde solo aguantó nueve días tras decidir que lo abandonaría por decisión propia.

Ahora, la boricua asegura que regresar a la Isla del Encanto -luego de nueve años de vivir en Miami, Florida- para unirse en febrero al programa vespertino luego de participar de una entrevista en “Alexandra a las 12″, donde habló sobre su experiencia en el “reality show” que conquistó la exreina de belleza Madison Anderson Berríos, así como la actual temporada, donde la empresaria boricua Maripily Rivera continúa su ruta por el premio de $200,000.

“En esa entrevista, Adolfo (Ontivero), el productor de ‘Puerto Rico ¡Gana!’ me vio, me contactó, y me dice que venga para el programa, que hay un segmento donde se promueve ‘La casa de los famosos’, que venga. Luego me hicieron el acercamiento por si me gustaría quedarme acá como modelo, y así llegué aquí”, contó Sánchez.

La también creadora de contenido sostuvo que integrarse al “show” dirigido por Alex DJ ha sido un alivio tras reconocer que, a diferencia de su pasada experiencia, en este espacio reina la risa, el entretenimiento y la astucia de los boricuas que buscan ganarse los premios que ofrece esta producción diariamente.

“Llegar acá es algo completamente distinto, es algo lindo, es algo sano, es pura risa. Y es bonito porque, lo que ves en pantalla, es lo que es, que, muchas veces, no sueles ser así, porque a veces suele ser un acto, ‘and you put on a show’, y ya”, expresó.

Sánchez también celebra que su llegada a la producción la conectó con un grupo de talentos que, hoy día, la cataloga como “familia”, y es evidente, la boricua también comparte en sus redes sociales las travesuras que realiza junto a sus compañeros Jeanthony “Chino” Medina, Yan Díaz Nieves, Carly Cruz, Carlitos El Elefante, el Payamago Tatín, y Moncho Núñez, quien celebra tres años en el “show”.

“Todos nos llevamos bien, esa relación de trabajo es bonita, hay una buena química, nos divertimos, nos morimos de la risa, es algo diferente a lo que fue ;La casa de los famosos’, que es un poco fuerte. Para mí, esto es como Disney”, manifestó la joven, entre risas.

Sánchez también indicó lo privilegiada que ha sido formar parte de un proyecto que, constantemente, le ofrece espacio a caras nuevas, oportunidad que tuvieron figuras como la modelo Ivana Carolina Irizarry, quien ahora representará el pueblo de Lares en Miss Universe Puerto Rico 2024, así como Pepe Calderón, quien ahora forma parte del programa matutino “En la mañana” de Teleonce.

“Yo me fui hace nueve años de Puerto Rico, y cuando regreso, y veo exactamente las mismas caras. Es lindo innovar, es lindo dar oportunidades, es lindo cuando vemos rostros diferentes, nuevos proyectos, apuestas distintas”, expresó. “Hace falta ver algo como esto, algo que sea un programa alegre, que no es de farándula, que no es de chismes, un programa lindo”, destacó.