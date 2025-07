Ozzy Osbourne, icono del heavy metal, falleció a sus 76 años. Esta leyenda del rock que con su estilo único, marco un impacto cultural más allá de la música.

Su familia, a través de un comunicado, fue la encargada de dar la noticia. “Con más tristeza de la que las meras palabras pueden transmitir, tenemos que informar de que nuestro querido Ozzy Osbourne ha fallecido esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en estos momentos”.

El cantante de la épica banda Black Sabbath ofreció una entrevista para dar detalles sobre su próximo y último concierto “Back to the Beginning”. Ozzy Osbourne confesó padecer una serie de enfermedades físicas y especialmente enfermedades mentales que dificultan su tocada de despedida.

A pesar de todos esos “malestares”, prometió que iba a dar el 120 por ciento para que esta fuera inolvidable.

Aunque era consciente de que no iba a interpretar todo su repertorio, por falta de fuerza, ya que desde hacía un tiempo venía luchando contra el Parkinson, lo que hacía que no se pudiera mover tanto del escenario.

Fue sometido a varias cirugías y eso no le permitía dar lo mejor de sí en su concierto. Por eso, tomó la decisión de tomar terapias físicas con un entrenador en Los Ángeles, ya que él tenía la determinación de dar lo mejor en su presentación final.

“Tengo a este muchacho que es entrenador, ayuda a la gente a volver a la normalidad, literalmente, vive conmigo. Está siendo muy duro, pero estoy convencido de que puedo levantarme”, dijo en ese entonces la leyenda del rock.

Estaba tan obsesionado con realizar el concierto final que no le importaba estar adolorido; en su mente solo quería darle lo mejor a sus seguidores y despedirse como la leyenda que era.

“Mi cabeza está loca. Tengo TDAH (trastorno de déficit de atención e hiperactividad), y lo tengo muy fuerte. Habré hecho el show y ya habré muerto por dentro antes, incluso de empezar mis ejercicios. Así que intento ignorarlo”, también describió cómo le afectan los pensamientos negativos que lo atacan.

Durante este proceso tomaba 15 medicinas al día que lo ayudaban a estar con fuerza y lo hacía con el único fin de estar en mejores condiciones para su público.

Aunque no sentía energía, todos los días le decía a su cabeza que sí podía y que se merecía vivir un último concierto, recibiendo el aplauso de sus seguidores y de todas esas personas que lo apoyaron. “Voy a dar 120%. Si Dios quiere que haga el show, lo haré”.

“No subo al escenario diciendo ‘va a estar increíble. Estoy muy seguro de mi mismo’. En mi cabeza, ya me habré estrellado. Recuerdo una vez en las jod... Vegas, estando en el camerino, con un ataque por pensar ‘moriré si salgo a tocar’”, manifestó.

Además: “En ese momento me convencí a mí mismo de arruinar el concierto. Eran solo dos malditas canciones. Sharon me dijo: ‘Simplemente no pienses en eso’. Pero yo me obsesiono hasta con un maldito pájaro cagándose en mi show”, finalizó.

El 5 de julio de 2025, Ozzy Osbourne realizó su última actuación con Black Sabbath; el evento se llevó a cabo en Birmingham, ciudad natal de la banda. El espectáculo fue inolvidable para su público, ya que reunió a músicos de varias generaciones y celebraron la influencia histórica del grupo.

“Si mi Dios quiere que haga el show, lo haré (…) Dándolo todo con lo que tengo”, dijo en su última presentación.