La familia del actor, director y productor Chad Lowe enfrenta una dolorosa pérdida tras la muerte de su hija Fiona, quien tenía 13 años.

Lowe, de 58 años, y su esposa, la productora de televisión Kim Painter, de 52, confirmaron el fallecimiento de la adolescente en un comunicado enviado a Page Six el martes.

“Estamos profundamente devastados por la pérdida de nuestra querida Fiona”, expresó la familia.

El actor recordó a su hija como una joven cariñosa, inteligente y creativa, además de apasionada por el baile.

“Era adorada por sus hermanas y profundamente amada por sus padres. De hecho, era la luz de nuestras vidas”, señaló Lowe.

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La familia describió su muerte como devastadora y pidió respeto a su privacidad durante este momento de duelo.

Fiona nació el 16 de noviembre de 2012 y era la segunda hija mayor de Lowe y Painter. La pareja también tiene a Mabel, de 17 años, y Nixie, de 10.

La noticia también fue comunicada a los padres de los estudiantes de la escuela de Fiona. El director del plantel envió un mensaje el martes para informar que una de sus estudiantes había fallecido.

En su comunicado, la familia incluyó además información sobre la línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis, instando a las personas que atraviesen dificultades de salud mental a buscar ayuda.