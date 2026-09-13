El actor y creador de contenido LuLu LoveBottom, cuyo nombre legal era Lucas Drake, falleció a los 31 años en Los Ángeles, días después de publicar un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales. Las autoridades informaron que la investigación continúa, aunque el caso no es considerado sospechoso.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, los agentes acudieron el pasado 7 de septiembre tras recibir una llamada para investigar una muerte. Posteriormente, la Oficina del Médico Forense del condado confirmó el fallecimiento, pero la causa y la forma de muerte aún no han sido reveladas.

PUBLICIDAD

Poco antes de morir, Drake publicó en Instagram una breve despedida dirigida a sus seguidores.

“Los amo y lo siento. Adiós para siempre”.

En la descripción de la publicación también dio a entender que atravesaba una profunda desilusión amorosa al escribir que había sido “lastimado por última vez” por alguien con quien compartió su corazón. El mensaje provocó una ola de reacciones y homenajes en redes sociales.

Además de su trabajo en el cine para adultos y en la plataforma OnlyFans, Drake desarrolló una carrera como artista de boylesque —una versión masculina del burlesque— en la escena artística de Los Ángeles.

En entrevistas concedidas en 2025, explicó que este tipo de espectáculo le permitió reconciliar su masculinidad con su feminidad y expresar una identidad más auténtica. También habló abiertamente sobre los episodios de depresión que enfrentó durante su vida y cómo el deporte y el arte se convirtieron en herramientas para canalizar ese dolor.

Despedidas de amigos y colegas

La productora Cleodora Productions, con la que colaboraba con frecuencia, lo recordó como una persona “dulce, divertida y profundamente cariñosa”, asegurando que su energía iluminaba cada escenario y cada espacio al que llegaba.

Amigos y seguidores también inundaron su última publicación con mensajes de afecto, destacando su calidez, sentido del humor y el impacto positivo que dejó en quienes lo conocieron.

Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.