El actor estadounidense Jason David Frank, conocido por su papel como Tommy Oliver, el Ranger Verde de la serie “Power Rangers”, falleció a los 49 años, reportan múltiples fuentes. El actor participó en la serie para niños en la temporada original de los años 90, además de tener continuas apariciones a lo largo de las décadas.

Originalmente reportada por el portal Geek Ireland, la noticia fue más adelante confirmada en redes sociales por Brian Butler-Au, representante artístico del actor.

“Muy triste de escuchar del fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank. Jason era un artista marcial mejor conocido por interpretar a Tommy en “Power Rangers”. Era un verdadero artista marcial y tuve el placer de ser su mánager para las peleas donde compitió. Si alguien que conozcas está deprimido, por favor contáctalo”, indicó el representante.

De manera similar se pronunció Mike Bronzouilis, quien fue su entrenador. “Descansa en paz, mi hermano de otra madre Jason David Frank. Aun estoy en shock. Me siento terriblemente, me llamó y me dejó un mensaje y demoré demasiado. Jason fue un buen amigo para mi y lo extrañaré. Amor y plegarias para su esposa, Tammie, y sus hijos. Rezo para que dios les ayude a pasar este momento difícil”.

En ese contexto también se pronunció el artista BossLogic, quien trabajó con el actor en un proyecto y confirmó la noticia por medio de contactos en común. “Esto me rompe el corazón. condolencias a la familia”, dijo.

Vida familiar

Jason David Frank se casó por primera vez en 1994 con su esposa, Shawna Frank, con la cual tuvo tres hijos: Jacob, Hunter y Skye. Ambos se divorciaron en 2001. Dos años después, en 2003, el actor volvió a casarse, esta vez con la artista marcial Tammie Frank, con la cual tuvo una hija, Jenna.

En agosto último se supo que la vida familiar del actor sufrió un cambio cuando su esposa, Tammie Frank, presentó ante la corte una solicitud de divorcio. De acuerdo al portal TMZ, la infidelidad era uno de los motivos para ello. Ambos se casaron en 2003.