Javier Martínez, integrante del grupo juvenil español “La Pandilla”, falleció ayer en Madrid, España a los 63 años, víctima de cáncer. La noticia fue difundida por su hermano menor, Pablo Martínez, en la página de Facebook del Fan Club Oficial de “La Pandilla”.

Famoso por éxitos musicales como “El Alacrán”, “Happy” (La Soledad), “Un Amigo Como Tú”, “A-Chi-li-pú”, “Un Rayo de Sol”, “Cuándo Pasará” y otros, “La Pandilla” conquistó el corazón de los puertorriqueños a partir de su primera visita a la isla para promocionar su segundo LP navideño a finales del 1972, traídos de la mano de una agencia publicidad para un especial televisivo.

PUBLICIDAD

Fundado a principios del 1970 en Madrid, el grupo se formó inicialmente por los hermanos Santiago y Mari Nieves Aguirre, su prima Mari Blanca Ruiz y los hermanos Juan Carlos y Javier Martínez. Su canción “Capitán de Madera”, compuesta por Juan Pardo especialmente para el quinteto, los hizo famosos por toda España, logrando filmar una película junto a la cantante Karina, titulada “En Un Mundo Nuevo” en el 1972, y lograron tener su propio programa televisivo en TVE.

8 Fotos El cantante que formó parte de la legendaria agrupación española en la década de los 1970 falleció tras una lucha contra el cáncer.

El grupo se disolvió en el 1973 pero un año más tarde, Edgardo Díaz –fundador del grupo Menudo- reorganizó el quinteto quedándose con los dos integrantes más jóvenes de la formación original: Mari Blanca y Javier, y añadiendo a Gaby Jiménez y los gemelos Rubén y Javi López. Bajo la promoción incesante del productor puertorriqueño Alfred D. Herger, el nuevo quinteto conquistó los corazones de Puerto Rico y se expandieron a otros mercados como Venezuela, República Dominicana, México y el mercado latino de los Estados Unidos.

Martínez, quien era el integrante de mayor edad de la segunda formación de “La Pandilla”, comenzó en el quinteto a los 10 años de edad en el 1970 y estuvo hasta finales del 1977. Entre sus éxitos más reconocidos se encuentran “Un Amigo Como Tú”, la cual décadas más tarde aún se toca en muchas de las escuelas y graduaciones en Puerto Rico. También fue la voz principal de canciones como “16 Años”, “Nuestra Canción”, “¡Ay, Amor!”, entre otros.

Su conexión con Puerto Rico se mantuvo siempre activa, pues uno de sus hermanos residió en la isla por muchos años. En el 2021 participó en el especial “Nuestros Héroes” junto a Gaby y Herger, producido y animado por Grace Marie Herger y disponible a través de YouTube y en la página de internet del Fan Club Oficial de La Pandilla: www.lapandillafanclub.com.

Tanto Herger como Grace Marie expresaron su pesar por el deceso de Martínez. “Nuestro queridísimo Javier, el mayor del grupo La Pandilla, ha fallecido víctima de un cáncer. A su familia, consuelo divino, igual que a su legión de admiradores. Somos todos su familia. Descansa en Paz, JAVIER”, manifestó el productor. “Bueno, así es la vida, una de Cal y otra de arena. Hoy perdí a un hermano mayor, con quien crecí, escuchándolo cantar y compartiendo nuestras vidas como hermanos. El Día de Los Padres le felicite y fue el mismo el que me dijo que tenía cáncer. Trate de darle ganas de vivir, pero me dijo “esta fatalidad me escogió a mi “y añadió “y yo q comenzaba a vivir mi vida “, comentó Grace Marie en una publicación hecha en las redes sociales del grupo.