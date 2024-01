Los fans de la icónica serie “Beverly Hills 90210″ se encuentran de luto, luego de que se diera a conocer la lamentable muerte de David Gail a los 58 años de edad.

La noticia fue dada a conocer este sábado por la hermana del actor, Katie Colmenares, quien a través de las redes sociales le dedicó un desgarrador mensaje a modo de despedida.

“Apenas ha habido un día en mi vida en el que no estuviste conmigo, a mi lado. Siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo; listo para enfrentar cualquier cosa y a cualquiera conmigo”, escribió junto a una fotografía en la que ambos aparecen abrazados.

Colmenares se dijo completamente destrozada por la partida de su mejor amigo, pero también prometió no olvidarlo y lo calificó como un ser humano único y sumamente amoroso: “te abrazaré muy fuerte todos los días en mi corazón. Hermoso, amoroso, increíble y feroz ser humano. Extrañándote cada segundo de cada día, por siempre. Nunca habrá otro.”, finalizó.

Hasta el momento, lo que se sabe es que Gail perdió la vida el pasado viernes 19 de enero, pero las causas del fallecimiento siguen siendo un misterio.

¿Quién era David Gail?

Originario de Tampa, Florida, el actor alcanzó la fama gracias a su participación en la icónica serie juvenil “Beverly Hills 902102, donde dio vida a Stuart Carson, el prometido de Brenda Walsh (Shannen Doherty).

Además de este programa, Gail también formó parte de Además de su actuación en ‘Beverly Hills 90210′ al lado de Shannen Doherty, destacan sus participaciones en “Port Charles”, spin off de la serie “Hospital General”; y en la cinta “Bending All the Rules”, donde compartió créditos con Bradley Cooper.