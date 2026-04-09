El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras la muerte del actor, Michael Campbell, quien falleció a los 35 años en un hospital de Irlanda del Norte, acompañado por familiares y amigos cercanos.

De acuerdo con información difundida por allegados, el intérprete, reconocido por su participación en “Game of Thrones” había sido diagnosticado a principios de 2023 con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una condición progresiva que deteriora las neuronas motoras y afecta funciones básicas como el movimiento, el habla y la deglución. Con el avance de la enfermedad, el actor comenzó a utilizar silla de ruedas.

PUBLICIDAD

Campbell desarrolló una sólida carrera artística en distintos formatos, con especial presencia en el teatro. Entre sus trabajos más recientes destacan la obra autobiográfica “My Right Foot” y una puesta en escena de “The Tragedy of Richard II”.

En televisión, participó en producciones reconocidas como “This Town”, “Blue Lights”, “Krypton” y la exitosa “Game of Thrones”, donde amplió su proyección internacional.

La ELA, condición que le fue diagnosticada hace poco más de dos años, es una enfermedad neurodegenerativa que provoca debilidad muscular, rigidez y pérdida progresiva de la movilidad. Con el tiempo, quienes la padecen enfrentan dificultades para realizar actividades cotidianas, incluyendo caminar, hablar y tragar.

La noticia ha generado una ola de condolencias en el ámbito artístico. Su esposa, Naomi, expresó el profundo dolor de la familia:

“No hay palabras para describir lo desconsolados que estamos. Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano. Alegría, vitalidad y una risa contagiosa”.

Los actos fúnebres se celebrarán el próximo lunes a las 11:00 a.m. en la iglesia del Inmaculado Corazón de María, en Carryduff, según publicaron varios medios de farándula. Posteriormente, sus restos serán trasladados al cementerio de Roselawn.