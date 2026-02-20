Eric Dane, conocido por sus papeles en “Anatomía de Grey” y “Euphoria”, falleció esta semana a causa de una esclerosis lateral amiotrófica a los 53 años.

Esta enfermedad mortal del sistema nervioso, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, mató a Dane menos de un año después de anunciar su diagnóstico.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la ELA es poco frecuente. En 2022, se estimaban casi 33.000 casos, dicen los investigadores, que prevén que los casos aumenten a más de 36.000 en 2030.

La enfermedad es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres y suele aparecer a mediana edad, entre los 40 y los 60 años.

Esto es lo que hay que saber.

¿Qué es la ELA?

Afecta a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, provoca pérdida de control muscular y empeora con el tiempo.

La ELA hace que las células nerviosas de la parte superior e inferior del cuerpo dejen de funcionar y mueran. Los nervios dejan de activar determinados músculos, lo que acaba provocando parálisis. Los enfermos de ELA pueden desarrollar problemas de movilidad, habla, deglución y respiración.

Se desconoce la causa exacta de la enfermedad, y los expertos de la Clínica Mayo afirman que un pequeño número de casos son hereditarios.

Se llama enfermedad de Lou Gehrig en honor al jugador de los New York Yankees, miembro del Salón de la Fama. Gehrig fue diagnosticado de ELA en 1939, el día que cumplía 36 años, murió en 1941 y fue el rostro de la ELA durante décadas.

¿Cuáles son algunos signos de ELA?

Según los expertos, los primeros síntomas suelen ser sutiles. La enfermedad puede comenzar con espasmos musculares y debilidad en un brazo o una pierna.

Con el tiempo, los músculos dejan de actuar y reaccionar correctamente, afirman los expertos de la University of California San Francisco Health. Las personas pueden perder fuerza y coordinación en brazos y piernas; los pies y los tobillos pueden debilitarse; y los músculos de brazos, hombros y lengua pueden sufrir calambres o espasmos. Puede resultar difícil tragar y hablar, y aparecer la fatiga.

La capacidad de pensar, ver, oír, oler, saborear y tocar no suele verse afectada, señalan los expertos de la UCSF.

Con el tiempo, los músculos utilizados para respirar pueden quedar paralizados. Los pacientes pueden ser incapaces de tragar e inhalar alimentos o saliva. La mayoría de los enfermos de ELA mueren de insuficiencia respiratoria.

¿Cómo se diagnostica y se trata la ELA?

La enfermedad es difícil de diagnosticar porque no existe ninguna prueba o procedimiento que la confirme. Por lo general, los médicos realizan un examen físico, pruebas de laboratorio e imágenes del cerebro y la médula espinal.

Un médico puede interpretar ciertas cosas como signos de ELA, como una flexión inusual de los dedos de los pies, una disminución de la coordinación motora fina, calambres musculares dolorosos, fasciculaciones y espasticidad, un tipo de rigidez que provoca movimientos espasmódicos.

No existe cura conocida para la ELA, pero el fármaco riluzol ha sido aprobado para su tratamiento. Según la Clínica Mayo, puede prolongar la supervivencia en las primeras fases de la enfermedad o alargar el tiempo hasta que se necesite un tubo respiratorio.

Otro fármaco muy debatido, Relyvrio, fue retirado del mercado estadounidense por Amylyx Pharmaceuticals en 2024. Su desarrollo había sido financiado, en parte, por la ALS Association, principal beneficiaria del fenómeno viral del “desafío del cubo de hielo” de 2014.

A veces se recetan otros medicamentos para ayudar a controlar los síntomas.

La asfixia es frecuente a medida que avanza la ELA, por lo que los pacientes pueden necesitar sondas de alimentación. También pueden utilizar aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, sintetizadores del habla o sistemas de comunicación por ordenador.

Tras la aparición de la enfermedad, los expertos afirman que los pacientes pueden sobrevivir entre dos años y una década. La mayoría de las personas viven de dos a cinco años tras la aparición de los síntomas, y alrededor de una quinta parte vive más de cinco años tras el diagnóstico.

