La exactriz infantil Sophie Nyweide, conocida por su papel en “La ley y el orden”, murió a los 24 años.

De acuerdo a su familia, la actriz falleció el 14 de abril y se desconoce la causa de su muerte.

Shelly, madre de Sophie, dijo a TMZ: “Lo que sé es que consumía drogas y era una jovencita bajita. Estaba con otras personas cuando murió. No las conocía. Hay una investigación en curso. Aún no hay resultados de la autopsia. Dijeron que tardaría entre seis y ocho semanas. Así que no puedo afirmarlo con certeza”.

“Sophie era una niña amable y confiada. Esto a menudo la dejaba expuesta a que otros se aprovecharan de ella. Escribía y dibujaba con voracidad, y gran parte de su arte refleja su profundidad y el dolor que sufrió. Muchos de sus escritos y obras de arte son mapas de sus luchas y traumas”, dijo la familia en un comunicado publicado por TMZ.

Se agregó: que “aun con esas guías, diagnósticos y sus propias revelaciones, sus allegados, además de terapeutas, agentes del orden y otras personas que intentaron ayudarla, están desconsolados porque sus esfuerzos no pudieron salvarla de su destino. Se automedicó para lidiar con todo el trauma y la vergüenza que albergaba, y esto resultó en su muerte. Repitió que lo manejaría sola y se vio obligada a rechazar el tratamiento que posiblemente podría haberle salvado la vida.”

En su niñez, la estrella infantil trabajó en las películas “Noé”, “Bella”, “Margot en la boda” y “Sombras y mentiras”. También participó en series de televisión como “La ley y el orden” y “¿Qué harías tú?”.