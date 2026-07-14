La actriz china Wai Ching Ho, conocida por su papel en Marvel como la jefa del crimen Madame Gao en “Daredevil”, “Iron Fist” y “The Defenders”, murió a los 82 años a causa de un derrame cerebral el viernes.

Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado: “Su familia agradece profundamente las increíbles muestras de cariño y apoyo, así como los numerosos mensajes y recuerdos que la gente ha compartido sobre nuestra querida Wai. Leer lo mucho que significó para tantos nos reconforta en estos momentos difíciles”.

Nacida en Hong Kong, Ho hizo su debut en televisión con la serie “One Life to Live” en 1983.

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Luego, en 2015, obtuvo mayor reconocimiento por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel, primero en “Daredevil” en 2015, y posteriormente en los spin-offs “Iron Fist” y “The Defenders” en 2017.

En 2022, Ho prestó su voz a la abuela Wu en la película animada de Pixar “Turning Red” o “Red”.

Otros de sus créditos en producciones importantes incluyen: “Law and Order: Special Victims Unit”, “Orange Is the New Black”, “New Amsterdam” y “Only Murders in the Building”.