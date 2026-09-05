Amber Eggers, conocida por su participación en el programa de telerrealidad Love After Lockup y su secuela Life After Lockup, murió a los 41 años luego de permanecer hospitalizada varios días en Georgia, informaron su familia y medios estadounidenses.

Su madre, Monica Eggers, confirmó que la exestrella de WE tv falleció la noche del 3 de septiembre en un hospital de Atlanta, donde había sido ingresada después de comenzar a sentirse mal. Según explicó, los médicos hicieron todo lo posible por mantenerla con vida, pero finalmente murió a causa de una insuficiencia hepática aguda.

Eggers ganó notoriedad en 2019 durante la segunda temporada de Love After Lockup, un reality que sigue la vida de personas recién liberadas de prisión y sus parejas. Su historia estuvo marcada por la relación sentimental que inició con Vincent González mientras cumplía una condena de cuatro años por tráfico de drogas.

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La pareja llegó a comprometerse durante el programa, aunque el romance terminó poco después de que Amber recuperara su libertad. Más adelante, la televisora la incluyó en Life After Lockup, donde también apareció junto a su excompañera de celda y amiga Michelle “Puppy” Deaton.

La muerte de Eggers ocurrió tras varios años enfrentando graves complicaciones médicas. En 2025 fue hospitalizada por una neumonía severa y una infección bacteriana en la sangre que derivó en sepsis y fallo multiorgánico, situación que la llevó a permanecer conectada a soporte vital.

Después de salir de la unidad de cuidados intensivos, inició un proceso de rehabilitación para volver a caminar y posteriormente reveló que también había sufrido un “mini derrame cerebral”, según relató su familia.

Tras conocerse la noticia, amigos y antiguos compañeros del programa expresaron su pesar en redes sociales, mientras WE tv recordó a Eggers como una de las integrantes más memorables de la franquicia.

En un comunicado, la cadena señaló que estaba “profundamente entristecida” por la pérdida de una mujer que compartió su historia “con valentía y autenticidad” frente a las cámaras.